Alane Dias e José Loreto: Filho de Preta Gil pode ter sido o motivo do fim do romance?

Ex-BBB Alane Dias teria sido vista com o cantor Francisco Gil durante evento no Beach Park em Fortaleza (CE)

O relacionamento entre Alane Dias e José Loreto parece ter chegado ao fim, e um novo nome pode ter influenciado essa separação. Durante um evento no Beach Park, em Fortaleza (CE), a ex-BBB foi vista em clima de intimidade com o cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil e neto de Gilberto Gil. >

Novo affair à vista?

Além de ser atração musical do evento de inauguração da maior montanha-russa aquática do mundo ao lado dos Gilsons, Francisco Gil está solteiro desde 2020, quando o seu relacionamento com a atriz Laura Fernandez chegou ao fim. Os dois tem uma filha, Sol de Maria (9). >