Alerta astral: Revelações, encontros e decisões importantes acontecem para alguns signos ainda hoje (6 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 18:00
Engana-se quem pensa que sábado é sinônimo de pausa total. O dia 6 de dezembro chega com uma força prática poderosa: clareza mental, foco emocional e impulso para resolver pendências.
Muitos signos podem acordar com vontade de organizar a vida, estruturar projetos ou, simplesmente, enxergar com nitidez algo que estava confuso.
Áries - Ação pura: uma ideia ou solução aparece do nada.
Touro - Planejamento certeiro, você se organiza como há tempos não conseguia.
Gêmeos - Criatividade e comunicação fazem você resolver o que estava emperrado.
Câncer - Reflexões profundas te ajudam a tomar decisões futuras.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Leão - Energia para tirar projetos pessoais da gaveta.
Virgem - Clareza mental resolve algo que estava te incomodando há dias.
Libra - Um entendimento importante ilumina sua área profissional.
Escorpião - Sua intuição te leva a decisões certeiras.
Capricórnio - Produtividade tranquila, você rende muito mesmo sem pressão.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Aquário - Ideias inovadoras ganham forma real.
Peixes - Intuição prática te mostra detalhes que ninguém percebe.