NOVELA DAS 6

Alika recebe notícia devastadora sobre Cayman em 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (23)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:35

Cayman vai morrer na frente de Alika e Niara Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você achava que a vida de Alika já estava complicada, prepare-se para o capítulo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda-feira (23). A paz da protagonista será destruída por notícias que chegam diretamente do reino, ela revela a José e Teresa que Batanga sofreu um golpe de Estado violento e que Cayman está morto. Abalado, José não pensa duas vezes e garante que fará de tudo para proteger Alika e Niara das garras do temível Jendal.



Enquanto o luto toma conta, Soliman, em um movimento desesperado para salvar a pele de Omar, decide jogar sujo. Ele revela a Jendal que sabe exatamente onde a família de Cayman está escondida no Brasil. Será que a lealdade vai falar mais alto? Dumi até tenta convencer Soliman a manter o bico fechado, mas o destino das refugiadas parece estar por um fio.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Mirinho, sempre de olho em tudo, sonda Tonho sobre a relação entre Niara e Alika. Mais tarde, ele garante a Virgínia que vai oficializar o noivado com o pedido de mão a Diógenes.



Dona Menina, que tem um 'faro' apurado para problemas, não gosta nada de ver Tonho e Lúcia (Alika) tão próximos. Ela já alertou o rapaz sobre a misteriosa forasteira, e um pressentimento ruim a atinge em cheio ao ver os dois juntos. Enquanto isso, Alika e Tonho não conseguem tirar um ao outro da cabeça, mesmo com a ameaça de Jendal cruzando o oceano.

Para fechar o dia, José desabafa com Teresa sobre as escolhas do passado. Ele reflete sobre as consequências da desistência do trono de Batanga e como isso selou o destino trágico de Cayman.

