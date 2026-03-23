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Alika recebe notícia devastadora sobre Cayman em 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (23)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:35

Cayman vai morrer na frente de Alika e Niara   Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você achava que a vida de Alika já estava complicada, prepare-se para o capítulo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda-feira (23). A paz da protagonista será destruída por notícias que chegam diretamente do reino, ela revela a José e Teresa que Batanga sofreu um golpe de Estado violento e que Cayman está morto. Abalado, José não pensa duas vezes e garante que fará de tudo para proteger Alika e Niara das garras do temível Jendal.

Enquanto o luto toma conta, Soliman, em um movimento desesperado para salvar a pele de Omar, decide jogar sujo. Ele revela a Jendal que sabe exatamente onde a família de Cayman está escondida no Brasil. Será que a lealdade vai falar mais alto? Dumi até tenta convencer Soliman a manter o bico fechado, mas o destino das refugiadas parece estar por um fio.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Mirinho, sempre de olho em tudo, sonda Tonho sobre a relação entre Niara e Alika. Mais tarde, ele garante a Virgínia que vai oficializar o noivado com o pedido de mão a Diógenes.

Dona Menina, que tem um 'faro' apurado para problemas, não gosta nada de ver Tonho e Lúcia (Alika) tão próximos. Ela já alertou o rapaz sobre a misteriosa forasteira, e um pressentimento ruim a atinge em cheio ao ver os dois juntos. Enquanto isso, Alika e Tonho não conseguem tirar um ao outro da cabeça, mesmo com a ameaça de Jendal cruzando o oceano.

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Para fechar o dia, José desabafa com Teresa sobre as escolhas do passado. Ele reflete sobre as consequências da desistência do trono de Batanga e como isso selou o destino trágico de Cayman.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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