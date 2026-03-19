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Alika vira moeda de troca: Jendal faz proposta cruel para poupar vidas em 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (19)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:00

Alika (Duda Santos) e Jendal (Lázaro Ramos) Crédito: Reprodução/TV Globo 

Se você está acompanhando a novela novela das seis, 'A Nobreza do Amor', prepare o coração, porque o capítulo desta quinta-feira (19) promete reviravoltas que vão mudar o destino de muita gente.

A tensão começa com Dumi, que, em uma tentativa desesperada de salvar a própria pele, implora pelo perdão de Jendal. Para não enfrentar o pior, ele jura fidelidade total ao novo rei. 

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/TV Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
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Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo

Enquanto isso, longe do trono, Mirinho está com a cabeça em outro lugar, Recife. Ele abre o jogo com Casemiro sobre seu desejo de se mudar e já faz promessas para Mundica, garantindo que ela irá com ele nessa nova jornada. O clima em casa, porém, não é dos melhores, e Casemiro acaba desabafando com Tonho sobre as atitudes do rapaz.

Tonho, aliás, não perde tempo e tenta colocar juízo na cabeça de Mirinho, chamando o jovem para uma conversa séria sobre o futuro das terras de Casemiro.

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Alika tem um sonho enigmático com um guerreiro misterioso que, segundo sua visão, será o seu salvador. Mas a realidade aqui fora é bem mais dura, Jendal coloca as cartas na mesa e faz uma exigência terrível. Ele promete poupar as vidas de Cayman e Niara, mas o preço é alto: Alika deve aceitar se casar com ele.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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