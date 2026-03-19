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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de março de 2026 às 16:00
Se você está acompanhando a novela novela das seis, 'A Nobreza do Amor', prepare o coração, porque o capítulo desta quinta-feira (19) promete reviravoltas que vão mudar o destino de muita gente.
A tensão começa com Dumi, que, em uma tentativa desesperada de salvar a própria pele, implora pelo perdão de Jendal. Para não enfrentar o pior, ele jura fidelidade total ao novo rei.
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
Enquanto isso, longe do trono, Mirinho está com a cabeça em outro lugar, Recife. Ele abre o jogo com Casemiro sobre seu desejo de se mudar e já faz promessas para Mundica, garantindo que ela irá com ele nessa nova jornada. O clima em casa, porém, não é dos melhores, e Casemiro acaba desabafando com Tonho sobre as atitudes do rapaz.
Tonho, aliás, não perde tempo e tenta colocar juízo na cabeça de Mirinho, chamando o jovem para uma conversa séria sobre o futuro das terras de Casemiro.
Alika tem um sonho enigmático com um guerreiro misterioso que, segundo sua visão, será o seu salvador. Mas a realidade aqui fora é bem mais dura, Jendal coloca as cartas na mesa e faz uma exigência terrível. Ele promete poupar as vidas de Cayman e Niara, mas o preço é alto: Alika deve aceitar se casar com ele.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.