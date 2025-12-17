ASTROLOGIA

Astrologia alerta: semana pede conversas maduras e menos impulsividade dos signos (17 de dezembro)

Céu favorece diálogos sinceros, mas exige sensibilidade emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:19

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, 17 de dezembro, traz um céu especialmente voltado para as relações. Não é um dia de grandes declarações ou gestos impulsivos, mas de conversas que aprofundam vínculos ou revelam o que precisa ser ajustado.

O Sol em Sagitário incentiva a verdade, enquanto a Lua pede cuidado com a forma como sentimentos são expressos. Falar é importante, mas ouvir será essencial hoje.

Este é um bom dia para:

alinhar expectativas;

resolver mal-entendidos;

fortalecer vínculos com maturidade;

evitar jogos emocionais;

respeitar limites.