Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:19
A quarta-feira, 17 de dezembro, traz um céu especialmente voltado para as relações. Não é um dia de grandes declarações ou gestos impulsivos, mas de conversas que aprofundam vínculos ou revelam o que precisa ser ajustado.
O Sol em Sagitário incentiva a verdade, enquanto a Lua pede cuidado com a forma como sentimentos são expressos. Falar é importante, mas ouvir será essencial hoje.
alinhar expectativas;
resolver mal-entendidos;
fortalecer vínculos com maturidade;
evitar jogos emocionais;
respeitar limites.
Relações que resistirem a esse ajuste tendem a se fortalecer.