Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Basta de angústia: Universo envia alívio e respostas definitivas para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

A energia de Capricórnio traz o fim da "bagunça" emocional; saiba como aproveitar essa calmaria

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10:10

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Shutterstock

Para muitos, a semana foi um teste de resistência, mas a recompensa chega hoje. Com o Sol e a Lua caminhando juntos, o céu envia um "basta" para a indecisão. S

e você faz parte do grupo de Touro, Virgem, Capricórnio ou Escorpião, sinta o peso saindo das costas. Aquela angústia de não saber por onde começar ou o medo de falhar dá lugar a uma segurança interna inabalável.

Leia mais

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Imagem - 'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

Imagem - Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Dia 18 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Para os capricornianos, o protagonismo é total: você é o dono da própria história hoje. Já para Touro e Virgem, a harmonia de Terra traz um bem-estar físico e mental que há muito tempo não se sentia.

Escorpião encontra na lógica e na honestidade a chave para resolver problemas que pareciam insolúveis. O pior já passou. Agora, o foco é a estabilidade e a construção de uma nova fase, muito mais sólida e lucrativa.

Leia mais

Imagem - O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Imagem - Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Esperança, oportunidades e abundância chegam com força para 3 signos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

Esperança, oportunidades e abundância chegam com força para 3 signos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)
Imagem - BBB 26 passa a ter dois participantes baianos após maratona de 120 horas no quarto branco

BBB 26 passa a ter dois participantes baianos após maratona de 120 horas no quarto branco
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (18 de janeiro): escolhas sutis que reorganizam a semana

Cor e número da sorte de hoje (18 de janeiro): escolhas sutis que reorganizam a semana

MAIS LIDAS

Imagem - Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²
02

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
03

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - Gigante da moda presente em mais de 60 países abre primeira unidade no Brasil
04

Gigante da moda presente em mais de 60 países abre primeira unidade no Brasil