Basta de angústia: Universo envia alívio e respostas definitivas para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10:10
Para muitos, a semana foi um teste de resistência, mas a recompensa chega hoje. Com o Sol e a Lua caminhando juntos, o céu envia um "basta" para a indecisão. S
e você faz parte do grupo de Touro, Virgem, Capricórnio ou Escorpião, sinta o peso saindo das costas. Aquela angústia de não saber por onde começar ou o medo de falhar dá lugar a uma segurança interna inabalável.
Para os capricornianos, o protagonismo é total: você é o dono da própria história hoje. Já para Touro e Virgem, a harmonia de Terra traz um bem-estar físico e mental que há muito tempo não se sentia.
Escorpião encontra na lógica e na honestidade a chave para resolver problemas que pareciam insolúveis. O pior já passou. Agora, o foco é a estabilidade e a construção de uma nova fase, muito mais sólida e lucrativa.