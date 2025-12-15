Nada acontece por acaso: Sinais se intensificam para alguns signos esta semana (15 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:19
O dia pede atenção aos detalhes. A Lua crescente ativa a sincronicidade, aquela sensação de que tudo acontece no tempo certo. Encontros aparentemente casuais, mensagens inesperadas e situações simples carregam significados maiores.
A energia favorece conexões que têm algo a ensinar. Pessoas reaparecem, assuntos retornam e situações se repetem para que sejam compreendidas de outra forma.
Não é um dia para forçar respostas, mas para observar os sinais. O destino se comunica de maneira sutil e quem percebe, entende mais do que imagina.