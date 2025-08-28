ASTROLOGIA

Descubra qual é o par perfeito de cada signo do zodíaco

Veja as combinações que prometem mais química, risadas e romance

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 14:01

Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas Crédito: Reprodução | Freepik

Quem nunca se perguntou qual seria o par perfeito do seu signo? Na astrologia, algumas combinações parecem ter sido feitas sob medida, equilibrando diferenças e potencializando qualidades. Claro que isso não é uma regra rígida, mas pode dar uma ajudinha extra para achar seu 'par perfeito'. Confira qual dupla do zodíaco promete mais química, risadas e muito romance, segundo o astrólogo João Bidu.

Áries – Libra

Áries é pura energia e intensidade. Para equilibrar esse ritmo acelerado, Libra surge como complemento perfeito, trazendo calma, harmonia e diplomacia. Juntos, formam um casal que mistura paixão com equilíbrio.

Touro – Escorpião

Touro busca estabilidade e fidelidade, enquanto Escorpião deseja intensidade e paixão. À primeira vista parecem diferentes, mas quando se encontram, constroem uma relação profunda, magnética e cheia de entrega.

Gêmeos – Sagitário

Gêmeos adora novidades e boas conversas; Sagitário vive em busca de aventuras e liberdade. Essa dupla se conecta naturalmente, pois ambos valorizam movimento, diversão e aprendizado constante. Tédio não tem espaço aqui.

Câncer – Capricórnio

Câncer oferece emoção e cuidado; Capricórnio traz determinação e firmeza. Essa combinação cria uma base sólida, feita de apoio mútuo e afeto. É um amor que amadurece e se fortalece com o tempo.

Leão – Aquário

Leão gosta de brilhar e ser reconhecido, enquanto Aquário é apaixonado por liberdade e ideias inovadoras. Unidos, formam uma parceria intensa, criativa e fora do comum, onde cada um acrescenta o que o outro precisa.

Virgem – Peixes

Virgem é razão e praticidade; Peixes, emoção e intuição. Essa união delicada equilibra lógica e sensibilidade, resultando em uma relação doce, compreensiva e repleta de aprendizados.

Libra – Áries

Libra busca harmonia, mas se encanta pela ousadia de Áries. O encontro pode ser explosivo, mas também traz equilíbrio. Quando caminham lado a lado, aproveitam o melhor de cada universo.

Escorpião – Touro

Escorpião é intensidade e desejo; Touro, firmeza e constância. Juntos, vivem um amor profundo, marcado por confiança e entrega total – impossível de passar despercebido.

Sagitário – Gêmeos

Sagitário ama explorar e Gêmeos acompanha o mesmo ritmo com leveza e curiosidade. A relação é marcada por viagens, novas experiências e longas conversas animadas.

Capricórnio – Câncer

Capricórnio precisa de afeto, e Câncer tem carinho de sobra. A união resulta em um relacionamento sólido, baseado em apoio, estabilidade e crescimento conjunto.

Aquário – Leão

Aquário traz ideias revolucionárias, Leão acende a chama da paixão. Unidos, vivem um amor vibrante, criativo e cheio de intensidade, onde ambos se inspiram mutuamente.

Peixes – Virgem

Peixes encontra em Virgem o porto seguro que tanto deseja, enquanto ensina ao virginiano o valor de sonhar. É uma relação de troca constante, onde ambos crescem lado a lado.