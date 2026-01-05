Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:00
Quem acompanha Êta Mundo Melhor! pode se preparar: o capítulo desta segunda-feira (5) promete fortes emoções e uma revelação que muda os rumos da história. A novela das seis, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entra em uma fase decisiva.
Lourival vibra com a escolha de Dita em assumir de vez a identidade de Doris River e não poupa elogios ao garantir que ela tem tudo para se tornar um grande sucesso. A decisão emociona Candinho, que vê na atitude da amiga a chance real de salvar sua fábrica da falência.
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'
Enquanto isso, Sandra entra em estado de alerta. Com medo de ser reconhecida por Araújo, ela pressiona Olga a expor os pontos fracos do ex-marido, mostrando que está disposta a tudo para se proteger. Nos bastidores da alta sociedade, Lourival ainda arma um plano arriscado com Tamires: gravar o show da festa da Baronesa sem que Dita desconfie de nada.
Túlio incentiva Estela a não adiar mais uma conversa delicada com Míriam. O conselho pesa, e a enfermeira finalmente cria coragem para se abrir e revelar sua verdade à paciente.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Pombinha se desentende com Zulma, deixando Zenaide profundamente magoada, enquanto Celso procura Sandra para desabafar sobre o fim do noivado.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.