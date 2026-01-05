NOVELA DAS 6

Dita decide virar Doris River e emociona Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (5)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:00

Dita decide virar Doris River e emociona Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem acompanha Êta Mundo Melhor! pode se preparar: o capítulo desta segunda-feira (5) promete fortes emoções e uma revelação que muda os rumos da história. A novela das seis, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entra em uma fase decisiva.

Lourival vibra com a escolha de Dita em assumir de vez a identidade de Doris River e não poupa elogios ao garantir que ela tem tudo para se tornar um grande sucesso. A decisão emociona Candinho, que vê na atitude da amiga a chance real de salvar sua fábrica da falência.

Enquanto isso, Sandra entra em estado de alerta. Com medo de ser reconhecida por Araújo, ela pressiona Olga a expor os pontos fracos do ex-marido, mostrando que está disposta a tudo para se proteger. Nos bastidores da alta sociedade, Lourival ainda arma um plano arriscado com Tamires: gravar o show da festa da Baronesa sem que Dita desconfie de nada.

Túlio incentiva Estela a não adiar mais uma conversa delicada com Míriam. O conselho pesa, e a enfermeira finalmente cria coragem para se abrir e revelar sua verdade à paciente.

Pombinha se desentende com Zulma, deixando Zenaide profundamente magoada, enquanto Celso procura Sandra para desabafar sobre o fim do noivado.