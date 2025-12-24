Acesse sua conta
Energia poderosa pede cuidado com excessos e faz os signos repensarem prioridades hoje (24 de dezembro)

O céu pede responsabilidade emocional e escolhas maduras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 20:20

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

Esta véspera de Natal não é sobre excessos, mas sobre essência. Vênus em Capricórnio convida os signos a refletirem: o que realmente vale a pena levar para 2026?

Algumas pessoas percebem que precisam se posicionar mais. Outras entendem que é hora de soltar expectativas que nunca se cumpriram.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

O céu favorece decisões silenciosas, porém firmes. Não é preciso anunciar nada, basta agir de forma coerente com o que você sente e acredita.

O Natal de 2025 marca um ponto de virada interno importante para muitos signos.

