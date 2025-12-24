ASTROLOGIA

Energia poderosa pede cuidado com excessos e faz os signos repensarem prioridades hoje (24 de dezembro)

O céu pede responsabilidade emocional e escolhas maduras

Esta véspera de Natal não é sobre excessos, mas sobre essência. Vênus em Capricórnio convida os signos a refletirem: o que realmente vale a pena levar para 2026?

Algumas pessoas percebem que precisam se posicionar mais. Outras entendem que é hora de soltar expectativas que nunca se cumpriram.

O céu favorece decisões silenciosas, porém firmes. Não é preciso anunciar nada, basta agir de forma coerente com o que você sente e acredita.