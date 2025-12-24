Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 20:20
Esta véspera de Natal não é sobre excessos, mas sobre essência. Vênus em Capricórnio convida os signos a refletirem: o que realmente vale a pena levar para 2026?
Algumas pessoas percebem que precisam se posicionar mais. Outras entendem que é hora de soltar expectativas que nunca se cumpriram.
O céu favorece decisões silenciosas, porém firmes. Não é preciso anunciar nada, basta agir de forma coerente com o que você sente e acredita.
O Natal de 2025 marca um ponto de virada interno importante para muitos signos.