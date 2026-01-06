NOVELA DAS 6

Estela se recusa a perdoar Míriam em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (6)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) mente identidade para Miriam (Letícia Sabatella) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (6) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com as emoções do público. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, a trama entra em um momento decisivo, com segredos, mentiras e planos perigosos ganhando força.

Logo de início, Estela deixa claro que não está disposta a esquecer o passado e afirma, sem rodeios, que jamais conseguirá perdoar Míriam. Mesmo com os conselhos de Dita, que tenta apaziguar a situação, a mágoa fala mais alto, pelo menos por enquanto.

Enquanto isso, Dita começa a desconfiar das intenções de Zulma, mas encontra resistência em Samir, que insiste em visitar a Casa dos Anjos. A vilã, por sua vez, mostra até onde está disposta a ir: ela manipula o menino para mentir diante da juíza, em uma atitude que pode trazer consequências graves.

Anacleto dá um passo importante ao conceder a mão de Maria Divina em casamento com Zé dos Porcos, movimentando a história com uma união inesperada. Já Quinzinho entra em clima de mistério ao receber as esmeraldas da Mãe de Ouro e esconder o tesouro de Cunegundes e Jocasta.

Mas o grande perigo do capítulo fica por conta de Sandra, que planeja o sequestro de Samir e exige a ajuda de Ernesto para colocar a ideia em prática. A tensão aumenta a cada cena.

Para completar, Túlio entrega a Estela um presente enviado por Míriam, e a emoção toma conta da personagem, abrindo uma brecha para uma possível reconciliação. E no mundo da música, Dita ensaia com Lourival, que deixa escapar que pode estar se apaixonando pela cantora.