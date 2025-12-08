Acesse sua conta
'Êta Mundo Melhor!': Anastácia aparece para Candinho em visão emocionante nesta segunda (8)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Anastácia (Eliane Giardini) se reencontram em Êta Mundo Melhor!  Crédito: Globo/Estevam Avellar

A semana começa pegando fogo em Êta Mundo Melhor! nesta segunda-feira (08).

Logo no início, Dita explode de alegria ao confirmar que a gravidez de Zulma é falsa. Ela corre para contar a Candinho, reforçando que nada será capaz de separá-los. Mas, como sempre na trama, paz dura pouco: Cunegundes surge com a notícia de que quer comprar o sítio de Candinho, movimento que promete gerar novos atritos.

Enquanto isso, Francine implora a Mirtes que mantenha segredo sobre sua viagem, ao mesmo tempo em que Haydée desconfia de Quitéria ao perguntar sobre o diário de sua mãe, outro mistério prestes a se desenrolar.

Do outro lado da história, Celso chama Tamires para jantar, e Ernesto finalmente se entende com Simbá, mas a calmaria não dura. Olímpia, revoltada com Lúcio, decide procurar Ernesto para pedir ajuda, reacendendo uma parceria inesperada.

A situação também esquenta quando Dirce avisa Estela que Anabela deixou de ir à escola. A menina sofre nas mãos de Simbá e Ernesto, que a maltratam sem dó. E, para completar o clima emocional do episódio, Lauro surpreende Sônia ao pedir a jovem em casamento.

Mas o momento mais marcante vem de Candinho: ainda em coma, ele tem uma poderosa visão com Anastácia, que pode mudar completamente sua trajetória daqui para frente.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

