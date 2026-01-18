ASTROLOGIA

'Faxina na alma': 3 signos sentem renovação e alívio espiritual neste domingo (18 de janeiro)

Entenda por que o silêncio será o seu maior remédio hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 22:22

Signo Crédito: Freepik

Nem todo domingo é dia de festa, e para Aquário, Libra e Gêmeos, o corpo pede um "reset". A energia densa de Capricórnio exige que você desacelere para não exaurir o sistema nervoso.

O alívio hoje vem do recolhimento. É um dia de "faxina na alma", onde o silêncio e o sono de qualidade funcionam como uma verdadeira cura espiritual. Se você sentiu o peso da semana, a renovação começa no momento em que você desliga o celular.



Aquário precisa desse retiro antes do início do seu novo ciclo pessoal. Libra encontra paz ao cuidar do lar e das raízes, enquanto Gêmeos precisa equilibrar a mente com meditação.