'Faxina na alma': 3 signos sentem renovação e alívio espiritual neste domingo (18 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 22:22
Nem todo domingo é dia de festa, e para Aquário, Libra e Gêmeos, o corpo pede um "reset". A energia densa de Capricórnio exige que você desacelere para não exaurir o sistema nervoso.
O alívio hoje vem do recolhimento. É um dia de "faxina na alma", onde o silêncio e o sono de qualidade funcionam como uma verdadeira cura espiritual. Se você sentiu o peso da semana, a renovação começa no momento em que você desliga o celular.
Cor de cada signo para 2026
Aquário precisa desse retiro antes do início do seu novo ciclo pessoal. Libra encontra paz ao cuidar do lar e das raízes, enquanto Gêmeos precisa equilibrar a mente com meditação.
Atenção redobrada aos ossos, joelhos e dentes; o corpo está sinalizando onde a rigidez está acumulada. Respeite seus limites físicos e sinta a vitalidade voltar com tudo para a segunda-feira. O sucesso depende de uma mente sã e de um corpo descansado.