ASTROLOGIA

Lua em Touro traz clareza e direção para transformar o dia de Câncer, Sagitário e Peixes hoje (28 de janeiro)

Descubra como estes signos podem usar o apoio para vencer os desafios da semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:07

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Ninguém é uma ilha, e a quarta-feira prova que a união faz a força (e traz muita diversão). Para o nativo de Câncer, o dia é perfeito para misturar lazer e amigos. Se você se sentir drenado pelas obrigações, busque o apoio do seu círculo social; uma conversa leve com quem te quer bem pode ser o combustível necessário para o restante da semana.



Os Sagitarianos podem sentir que a rotina está um pouco cinza demais. O segredo é trazer humor para os afazeres comuns. Se houver tarefas pesadas para fazer, tente envolver as pessoas ao seu redor em um clima de cooperação e risadas. O isolamento hoje só tornará o peso do trabalho maior do que ele realmente é.

Para Peixes, a rede de contatos está em ebulição. Você receberá muitas mensagens e convites para reuniões rápidas. Embora seja importante manter o foco para não se dispersar, não ignore as oportunidades de troca. Alguém do seu convívio diário pode ter a peça que faltava para o quebra-cabeça que você está tentando resolver.

