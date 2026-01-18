O mundo está te observando: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira a partir deste domingo (18 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:16
Enquanto a maioria das pessoas se desliga do trabalho, os astros estão preparando uma subida de degrau para os signos mais ambiciosos.
Se você busca reconhecimento, a energia de hoje é o seu combustível. Capricórnio, Áries e Virgem estão na mira do sucesso. Não se trata de sorte, mas de uma eficiência avassaladora que será notada por chefes, clientes e parceiros de negócios.
Cor de cada signo para 2026
Capricórnio assume a liderança natural de seus projetos, enquanto Áries foca na imagem pública e na autoridade. Virgem vê sua criatividade ganhar uma estrutura que pode ser monetizada.
O segredo para hoje é o silêncio estratégico: planeje seus próximos passos sem fazer alarde. O universo favorece quem trabalha com consistência. O reconhecimento que você busca virá como consequência natural da ordem que você estabelecer hoje.