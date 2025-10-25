LONGEVIDADE

O segredo dos exercícios que os japoneses fazem por 5 minutos para chegar aos 100 anos

Movimentos leves que fortalecem o corpo e melhoram a mobilidade

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 17:30

Movimentos leves que fortalecem o corpo e melhoram a mobilidade Crédito: (Imagem Gerada por IA)

A prática japonesa conhecida como rádio-ginástica, ou Rajio Taisō, é apontada como um dos segredos da longevidade e da boa saúde no país.

Esse hábito simples, realizado por milhões de pessoas há gerações, consiste em uma sequência de movimentos leves que duram apenas cinco minutos. Mesmo quem tem pouco tempo disponível ou não costuma se exercitar pode aproveitar seus benefícios, já que a proposta é promover o bem-estar físico por meio de alongamentos e movimentos suaves.

Uma tradição que atravessa gerações

A Taisō surgiu na década de 1920, inspirada em programas de rádio americanos que incentivavam a população a se movimentar. No Japão, o costume se popularizou em 1928, quando a emissora pública NHK passou a transmitir diariamente uma série de 13 exercícios, em comemoração à coroação do imperador Hirohito.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o ritual foi usado com objetivos nacionalistas e de preparo físico militar, mas com o passar do tempo ganhou um novo propósito: tornar-se um símbolo de saúde e vitalidade, adotado por escolas, empresas e praças em todo o país.

A prática e suas variações

A rotina da Taisō inclui 13 movimentos que combinam alongamento, mobilidade e exercícios com o próprio peso do corpo, sempre acompanhados por uma música de piano que marca o ritmo. Existem três versões principais: uma voltada ao público em geral, outra adaptada para idosos ou pessoas com limitações motoras, que pode ser feita sentada, e uma terceira com foco em fortalecimento muscular.

Por ser leve e acessível, a atividade é indicada para qualquer pessoa, independentemente da idade ou do nível de condicionamento físico. O importante é realizar os movimentos com regularidade, respeitando os próprios limites e buscando consistência ao longo dos dias.

Benefícios de cinco minutos de movimento

Os praticantes relatam ganhos significativos na flexibilidade, na coordenação e na força muscular, além de melhora na circulação e no equilíbrio. Essa combinação de fatores contribui para uma maior disposição e um envelhecimento mais saudável.