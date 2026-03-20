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Saiba como será o plano de Omar para resgatar Alika em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (20)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:00

Alika (Duda Santos) e Omar (Rodrigo Simas)   Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta sexta-feira (20) de 'A Nobreza do Amor' promete ser um divisor de águas na trama das 6. Contra a parede e sem saída para proteger quem ama, Alika toma a decisão mais difícil de sua vida, ela aceita o pedido de casamento de Jendal para garantir que sua família saia viva dessa situação.

Mas engana-se quem pensa que a jovem se deu por vencida. Em um momento de confidência com Chinua, ela garante que o "sim" é apenas uma um disfarce e seu verdadeiro objetivo continua sendo depor Jendal e retomar a justiça no reino.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/TV Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
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Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo

Enquanto o drama real acontece no palácio, Mirinho segue focado em seus próprios interesses. O rapaz não perde tempo e começa a sondar Virgínia, tentando descobrir se o pai dela estaria disposto a investir em seu novo (e misterioso) negócio. Mirinho está tão obstinado que chega a bater de frente com Tonho, exigindo que ele não atravesse seu caminho nem atrapalhe seus planos ambiciosos.

Do outro lado, Sebastião sofre. Em um desabafo com Onildo, ele lamenta o fato de Virgínia estar completamente cega pelos encantos de Mirinho, ignorando os sinais de alerta sobre o caráter do rapaz.

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A tensão volta quando Cayman revela a Niara uma informação importante; Zambi, seu irmão, nunca engoliu as intenções de Jendal. A desconfiança geral ganha força quando Chinua conta a Omar que o casamento de Alika é, na verdade, uma obrigação imposta pela força.

Sem hesitar, Omar começa a traçar um plano de fuga ousado para tirar Alika, Cayman e Niara das garras do vilão. Será que eles vão conseguir escapar antes do altar? 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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