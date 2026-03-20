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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de março de 2026 às 16:00
O capítulo desta sexta-feira (20) de 'A Nobreza do Amor' promete ser um divisor de águas na trama das 6. Contra a parede e sem saída para proteger quem ama, Alika toma a decisão mais difícil de sua vida, ela aceita o pedido de casamento de Jendal para garantir que sua família saia viva dessa situação.
Mas engana-se quem pensa que a jovem se deu por vencida. Em um momento de confidência com Chinua, ela garante que o "sim" é apenas uma um disfarce e seu verdadeiro objetivo continua sendo depor Jendal e retomar a justiça no reino.
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
Enquanto o drama real acontece no palácio, Mirinho segue focado em seus próprios interesses. O rapaz não perde tempo e começa a sondar Virgínia, tentando descobrir se o pai dela estaria disposto a investir em seu novo (e misterioso) negócio. Mirinho está tão obstinado que chega a bater de frente com Tonho, exigindo que ele não atravesse seu caminho nem atrapalhe seus planos ambiciosos.
Do outro lado, Sebastião sofre. Em um desabafo com Onildo, ele lamenta o fato de Virgínia estar completamente cega pelos encantos de Mirinho, ignorando os sinais de alerta sobre o caráter do rapaz.
A tensão volta quando Cayman revela a Niara uma informação importante; Zambi, seu irmão, nunca engoliu as intenções de Jendal. A desconfiança geral ganha força quando Chinua conta a Omar que o casamento de Alika é, na verdade, uma obrigação imposta pela força.
Sem hesitar, Omar começa a traçar um plano de fuga ousado para tirar Alika, Cayman e Niara das garras do vilão. Será que eles vão conseguir escapar antes do altar?
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.