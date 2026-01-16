Acesse sua conta
Saiba quais signos estarão com o carisma irresistível e podem encontrar um novo amor ainda hoje (16 de janeiro)

Com a Lua incendiando os desejos, esta sexta-feira promete encontros marcantes e conexões intelectuais profundas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:10

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O amor nesta sexta-feira não aceita meio-termo. Com a Lua em Sagitário trazendo uma lufada de aventura e o Sol em Capricórnio exigindo seriedade, o clima é de "compromisso com liberdade".

Para os nativos de Leão, Gêmeos, Libra e Escorpião, o fim de semana começa com uma energia magnética. É o momento de decidir: vamos apenas nos divertir ou vamos construir algo maior juntos? As estrelas indicam que a sinceridade será o seu maior afrodisíaco.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Para o leonino, o carisma está avassalador. Se você está só, prepare-se para atrair olhares em qualquer lugar que frequentar. Já para os geminianos, o foco está no outro; as parcerias pedem um equilíbrio delicado entre a sua vontade de voar e a necessidade de estar presente.

É um dia de conversas francas que podem mudar o status do relacionamento ainda hoje. Não fuja da verdade, pois ela é a base de qualquer paixão duradoura.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Escorpião e Libra vivem momentos de conexão profunda através da conversa. Enquanto o escorpiano busca segurança em gestos concretos, o libriano encontra no diálogo intelectual o caminho para o coração do par.

Falem sobre o futuro, sobre viagens e sobre o que vocês esperam de 2026. O universo está enviando clareza para que você saiba exatamente quem merece caminhar ao seu lado nesta jornada.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Feche a noite de hoje celebrando a intimidade. Seja em um jantar romântico ou em uma saída animada com amigos, deixe sua essência brilhar. O Universo avisa que reencontros inesperados podem acontecer para quem estiver com o coração aberto.

Confie no seu magnetismo e viva a intensidade que só o céu de hoje pode proporcionar.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

