Saiba quais signos estarão com o carisma irresistível e podem encontrar um novo amor ainda hoje (16 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:10
O amor nesta sexta-feira não aceita meio-termo. Com a Lua em Sagitário trazendo uma lufada de aventura e o Sol em Capricórnio exigindo seriedade, o clima é de "compromisso com liberdade".
Para os nativos de Leão, Gêmeos, Libra e Escorpião, o fim de semana começa com uma energia magnética. É o momento de decidir: vamos apenas nos divertir ou vamos construir algo maior juntos? As estrelas indicam que a sinceridade será o seu maior afrodisíaco.
Para o leonino, o carisma está avassalador. Se você está só, prepare-se para atrair olhares em qualquer lugar que frequentar. Já para os geminianos, o foco está no outro; as parcerias pedem um equilíbrio delicado entre a sua vontade de voar e a necessidade de estar presente.
É um dia de conversas francas que podem mudar o status do relacionamento ainda hoje. Não fuja da verdade, pois ela é a base de qualquer paixão duradoura.
Escorpião e Libra vivem momentos de conexão profunda através da conversa. Enquanto o escorpiano busca segurança em gestos concretos, o libriano encontra no diálogo intelectual o caminho para o coração do par.
Falem sobre o futuro, sobre viagens e sobre o que vocês esperam de 2026. O universo está enviando clareza para que você saiba exatamente quem merece caminhar ao seu lado nesta jornada.
Feche a noite de hoje celebrando a intimidade. Seja em um jantar romântico ou em uma saída animada com amigos, deixe sua essência brilhar. O Universo avisa que reencontros inesperados podem acontecer para quem estiver com o coração aberto.
Confie no seu magnetismo e viva a intensidade que só o céu de hoje pode proporcionar.