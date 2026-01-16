ASTROLOGIA

Saiba quais signos estarão com o carisma irresistível e podem encontrar um novo amor ainda hoje (16 de janeiro)

Com a Lua incendiando os desejos, esta sexta-feira promete encontros marcantes e conexões intelectuais profundas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:10

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O amor nesta sexta-feira não aceita meio-termo. Com a Lua em Sagitário trazendo uma lufada de aventura e o Sol em Capricórnio exigindo seriedade, o clima é de "compromisso com liberdade".

Para os nativos de Leão, Gêmeos, Libra e Escorpião, o fim de semana começa com uma energia magnética. É o momento de decidir: vamos apenas nos divertir ou vamos construir algo maior juntos? As estrelas indicam que a sinceridade será o seu maior afrodisíaco.



Para o leonino, o carisma está avassalador. Se você está só, prepare-se para atrair olhares em qualquer lugar que frequentar. Já para os geminianos, o foco está no outro; as parcerias pedem um equilíbrio delicado entre a sua vontade de voar e a necessidade de estar presente.

É um dia de conversas francas que podem mudar o status do relacionamento ainda hoje. Não fuja da verdade, pois ela é a base de qualquer paixão duradoura.



Escorpião e Libra vivem momentos de conexão profunda através da conversa. Enquanto o escorpiano busca segurança em gestos concretos, o libriano encontra no diálogo intelectual o caminho para o coração do par.

Falem sobre o futuro, sobre viagens e sobre o que vocês esperam de 2026. O universo está enviando clareza para que você saiba exatamente quem merece caminhar ao seu lado nesta jornada.



Feche a noite de hoje celebrando a intimidade. Seja em um jantar romântico ou em uma saída animada com amigos, deixe sua essência brilhar. O Universo avisa que reencontros inesperados podem acontecer para quem estiver com o coração aberto.