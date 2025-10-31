Sandra sai vitoriosa e Estela expõe segredo em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (31)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:00
Com a semana quase chegando ao fim ainda teremos mais reviravoltas em ‘Êta Mundo Melhor!’. No capítulo desta sexta-feira (31), a novela das 18h escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, promete fortes emoções e novos conflitos.
Após a grande mobilização popular pela libertação de Policarpo, Araújo enfrenta o juiz e tenta convencê-lo a reconsiderar a decisão, mas o resultado é decepcionante: Policarpo não será solto, deixando Candinho ainda mais determinado a lutar pelo amigo.
Enquanto isso, Ernesto mostra seu lado cruel ao humilhar Mirtes, e Zulma se surpreende ao ver Sandra livre. A vilã não perde tempo e decide se vingar, leva todo o dinheiro que Zulma havia arrancado de Celso, prometendo acabar com a rival.
Samir, Picolé e as crianças insistem para que Simbá conte a verdade e salve Policarpo. Já Cunegundes descobre que Francine está escondida no sítio e recebe a inesperada visita de Jocasta, o que promete mais confusão.
Enquanto o caos se espalha, Ernesto pede dinheiro a Tamires, e Sandra o incentiva a falsificar a assinatura de Paixão no testamento, um novo golpe que pode virar o jogo.
Para fechar o capítulo, Estela revela a Celso que seu afogamento não foi um acidente, levantando suspeitas e preparando terreno para grandes revelações. Já Candinho segue firme na missão de libertar Policarpo, movido pela amizade e pela fé.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.