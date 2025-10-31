NOVELA DAS 6

Sandra sai vitoriosa e Estela expõe segredo em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (31)

Capítulo de hoje promete tensão e vingança na trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) não tem limites para a sua crueldade em Êta Mundo Melhor!. Crédito: Reprodução/TV Globo

Com a semana quase chegando ao fim ainda teremos mais reviravoltas em ‘Êta Mundo Melhor!’. No capítulo desta sexta-feira (31), a novela das 18h escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, promete fortes emoções e novos conflitos.

Após a grande mobilização popular pela libertação de Policarpo, Araújo enfrenta o juiz e tenta convencê-lo a reconsiderar a decisão, mas o resultado é decepcionante: Policarpo não será solto, deixando Candinho ainda mais determinado a lutar pelo amigo.

Enquanto isso, Ernesto mostra seu lado cruel ao humilhar Mirtes, e Zulma se surpreende ao ver Sandra livre. A vilã não perde tempo e decide se vingar, leva todo o dinheiro que Zulma havia arrancado de Celso, prometendo acabar com a rival.

Samir, Picolé e as crianças insistem para que Simbá conte a verdade e salve Policarpo. Já Cunegundes descobre que Francine está escondida no sítio e recebe a inesperada visita de Jocasta, o que promete mais confusão.

Enquanto o caos se espalha, Ernesto pede dinheiro a Tamires, e Sandra o incentiva a falsificar a assinatura de Paixão no testamento, um novo golpe que pode virar o jogo.

Para fechar o capítulo, Estela revela a Celso que seu afogamento não foi um acidente, levantando suspeitas e preparando terreno para grandes revelações. Já Candinho segue firme na missão de libertar Policarpo, movido pela amizade e pela fé.