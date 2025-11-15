Acesse sua conta
'Tá na ponta da língua!': entenda por que às vezes esquecemos palavras simples do dia a dia

Fenômeno é um lapso momentâneo da memória que afeta pessoas de todas as idades

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 09:36

"Tá na ponta da língua" Crédito: Shutterstock

Quem nunca passou pela situação de saber exatamente o que quer dizer, mas esquecer a palavra bem na hora? Esse bloqueio momentâneo da memória tem nome: letologia. O termo vem do grego “lḗthē”, que significa esquecimento, e “lógos”, palavra, literalmente “esquecimento de uma palavra”.

A letologia é um fenômeno natural e universal, presente em todas as idades e idiomas. Em inglês, é chamada de “Tip-of-the-Tongue phenomenon” (ou fenômeno da ponta da língua) e descreve aquele instante em que sabemos que conhecemos a palavra, lembramos da primeira letra, do som ou do contexto, mas não conseguimos pronunciá-la.

O que diz a psicologia?

De acordo com a psicologia cognitiva, o cérebro sabe o significado e reconheceria o termo se o ouvisse, mas, por uma falha momentânea nas conexões neurais, não consegue acessar a forma exata da palavra. Diferente de um esquecimento completo, a letologia vem acompanhada da sensação clara de “eu sei qual é essa palavra”, o que torna o episódio ainda mais frustrante.

Entre as causas mais comuns estão cansaço mental, ansiedade, estresse e distração. Emoções intensas podem atrapalhar a recuperação da memória até que o cérebro volte a um estado de calma. Pesquisadores da Universidade de Toronto apontam que o fenômeno é mais recorrente em idosos e pessoas bilíngues, já que seus cérebros alternam entre diferentes sistemas linguísticos com mais frequência.

É importante diferenciar a letologia da afasia, que é um distúrbio de linguagem causado por lesões cerebrais. Enquanto a letologia é passageira e inofensiva, a afasia provoca dificuldade persistente para falar ou compreender frases.

Segundo especialistas, algumas estratégias ajudam a lidar com esses lapsos: manter o sono em dia, evitar o estresse, exercitar o cérebro com leitura e jogos de palavras, e não forçar a lembrança — pois insistir mentalmente pode aumentar o bloqueio.

Para a neurocientista Anne-Laure Le Cunff, repetir a palavra algumas vezes após lembrá-la ajuda o cérebro a reforçar o acesso e evitar novos esquecimentos.

Em resumo, a letologia é uma prova da complexidade da mente humana: mesmo quando o cérebro “tropeça” nas próprias conexões, ele revela sua capacidade de armazenar, organizar e recuperar informações de forma surpreendente. Da próxima vez que uma palavra te escapar, lembre-se — isso tem nome, e é completamente normal.

