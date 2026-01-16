Acesse sua conta
Universo envia alívio hoje (16 de janeiro): 4 signos finalmente cortam o que faz mal e veem a vida melhorar

A transição de ciclo solar aliada à Lua em Sagitário traz a clareza necessária para encerrar pendências emocionais e financeiras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se a sua semana foi um teste de paciência, esta sexta-feira chega como um bálsamo. O céu apresenta uma configuração eletrizante que força a conclusão de ciclos.

Para Touro, Câncer, Virgem e Capricórnio, o dia 16 de janeiro marca um ponto de virada interno. Sabe aquela angústia de não saber qual caminho seguir ou o peso de uma dívida emocional? O universo está enviando as ferramentas para você cortar o que está morto e focar no que realmente importa.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Para os taurinos, o alívio vem através do desapego. É hora de fechar ciclos que te prendem ao passado e olhar para os seus recursos ocultos com mais otimismo.

Já os cancerianos encontram na organização da rotina o remédio para o estresse. Ao colocar ordem no caos do dia a dia, você libera espaço mental para o que traz prazer. O segredo hoje é a eficiência: resolva o que é burocrático e sinta a leveza retornar instantaneamente.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Os virginianos e capricornianos sentem a necessidade de silêncio e base familiar. O Sol no seu signo, Capricórnio, te dá o poder, mas a Lua pede que você ouça sua intuição antes de agir.

Trabalhar nos bastidores e proteger sua energia será a chave para não se sobrecarregar. O alívio que você sente hoje é o resultado de uma escolha consciente: a de não carregar mais o mundo nas costas.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Aproveite esta vibração para meditar e recarregar as baterias. A saúde pede atenção à postura e ao descanso de qualidade. Quando limpamos a área emocional, o corpo físico responde com vitalidade.

Respire fundo, use seus números da sorte e confie que o pior já passou. O final de semana promete uma renovação profunda para quem souber soltar o controle.

