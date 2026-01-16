ASTROLOGIA

Universo envia alívio hoje (16 de janeiro): 4 signos finalmente cortam o que faz mal e veem a vida melhorar

A transição de ciclo solar aliada à Lua em Sagitário traz a clareza necessária para encerrar pendências emocionais e financeiras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:13

Se a sua semana foi um teste de paciência, esta sexta-feira chega como um bálsamo. O céu apresenta uma configuração eletrizante que força a conclusão de ciclos.

Para Touro, Câncer, Virgem e Capricórnio, o dia 16 de janeiro marca um ponto de virada interno. Sabe aquela angústia de não saber qual caminho seguir ou o peso de uma dívida emocional? O universo está enviando as ferramentas para você cortar o que está morto e focar no que realmente importa.



Para os taurinos, o alívio vem através do desapego. É hora de fechar ciclos que te prendem ao passado e olhar para os seus recursos ocultos com mais otimismo.

Já os cancerianos encontram na organização da rotina o remédio para o estresse. Ao colocar ordem no caos do dia a dia, você libera espaço mental para o que traz prazer. O segredo hoje é a eficiência: resolva o que é burocrático e sinta a leveza retornar instantaneamente.



Os virginianos e capricornianos sentem a necessidade de silêncio e base familiar. O Sol no seu signo, Capricórnio, te dá o poder, mas a Lua pede que você ouça sua intuição antes de agir.

Trabalhar nos bastidores e proteger sua energia será a chave para não se sobrecarregar. O alívio que você sente hoje é o resultado de uma escolha consciente: a de não carregar mais o mundo nas costas.



Aproveite esta vibração para meditar e recarregar as baterias. A saúde pede atenção à postura e ao descanso de qualidade. Quando limpamos a área emocional, o corpo físico responde com vitalidade.