ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (29) prometem atrair sorte

O dia é ideal para alinhar expectativas antes da virada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A segunda-feira, 29 de dezembro, é perfeita para conversas francas e alinhamentos importantes. O céu favorece a comunicação direta, mas pede cuidado com disputas de ego e palavras ditas no calor do momento.

Quem consegue se expressar com clareza e escutar de verdade tende a fechar o ano com menos pendências. Na sorte, os números refletem exatamente esse equilíbrio entre troca e estratégia.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Fogo

Áries (21/03 a 20/04)

Leão (22/07 a 22/08)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 12, 35, 47

Terra

Touro (21/04 a 20/05)

Virgem (23/08 a 22/09)

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 5, 24, 58

Ar

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Libra (23/09 a 22/10)

Aquário (20/01 a 18/02)

Números da sorte: 21, 39, 60

Água

Câncer (21/06 a 22/07)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Peixes (20/02 a 20/03)