Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (29) prometem atrair sorte

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:00
A segunda-feira, 29 de dezembro, é perfeita para conversas francas e alinhamentos importantes. O céu favorece a comunicação direta, mas pede cuidado com disputas de ego e palavras ditas no calor do momento.
Quem consegue se expressar com clareza e escutar de verdade tende a fechar o ano com menos pendências. Na sorte, os números refletem exatamente esse equilíbrio entre troca e estratégia.
