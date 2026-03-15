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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (15) para começar a semana com dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Este domingo, 15 de março de 2026, traz uma energia de encerramento. Com a Lua em Aquário e o Sol se despedindo de Peixes, o recado do universo é claro: limpe o que não serve mais para abrir espaço para as novidades que chegam no dia 20. É um dia para confiar no seu "feeling" e deixar a mente aberta para o novo.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Números da sorte: 11, 44, 59

  • Touro (20/04 a 20/05)
  • Números da sorte: 8, 22, 35

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Números da Sorte: 3, 17, 50

  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Números da sorte: 7, 25, 41

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  • Leão (23/07 a 22/08)
  • Números da sorte: 1, 19, 46

  • Virgem (23/08 a 22/09)
  • Números da sorte: 5, 14, 38

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Números da sorte: 7, 16, 44

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Números da sorte: 5, 14, 59

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Números da sorte: 3, 21, 59

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
  • Números da sorte: 11, 29, 45

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
  • Números da sorte: 12, 30, 50

  • Peixes (20/02 a 20/03)
  • Números da sorte: 13, 31, 59

Dica do Dia: Escreva em um papel tudo o que você não quer mais levar para o próximo ano. Queime esse papel hoje como um símbolo de que você está pronto para o novo.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

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