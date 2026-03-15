ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (15) para começar a semana com dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Este domingo, 15 de março de 2026, traz uma energia de encerramento. Com a Lua em Aquário e o Sol se despedindo de Peixes, o recado do universo é claro: limpe o que não serve mais para abrir espaço para as novidades que chegam no dia 20. É um dia para confiar no seu "feeling" e deixar a mente aberta para o novo.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 11, 44, 59

Touro (20/04 a 20/05)



Números da sorte: 8, 22, 35

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)



Números da Sorte: 3, 17, 50



Câncer (21/06 a 22/07)



Números da sorte: 7, 25, 41

Leão (23/07 a 22/08)



Números da sorte: 1, 19, 46

Virgem (23/08 a 22/09)



Números da sorte: 5, 14, 38

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)



Números da sorte: 7, 16, 44

Escorpião (23/10 a 21/11)



Números da sorte: 5, 14, 59



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)



Números da sorte: 3, 21, 59

Capricórnio (22/12 a 20/01)



Números da sorte: 11, 29, 45

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Números da sorte: 12, 30, 50

Peixes (20/02 a 20/03)



Números da sorte: 13, 31, 59

Dica do Dia: Escreva em um papel tudo o que você não quer mais levar para o próximo ano. Queime esse papel hoje como um símbolo de que você está pronto para o novo.

