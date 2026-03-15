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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de março de 2026 às 06:00
Este domingo, 15 de março de 2026, traz uma energia de encerramento. Com a Lua em Aquário e o Sol se despedindo de Peixes, o recado do universo é claro: limpe o que não serve mais para abrir espaço para as novidades que chegam no dia 20. É um dia para confiar no seu "feeling" e deixar a mente aberta para o novo.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Escreva em um papel tudo o que você não quer mais levar para o próximo ano. Queime esse papel hoje como um símbolo de que você está pronto para o novo.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.