Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virada astral poderosa: O céu desta sexta (21 de novembro) traz alerta importante para todos os signos

Sol em Sagitário e Lua mais clara impulsionam decisões, coragem e encontros transformadores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:25

Signos recebem do universo o mesmo recado: respire fundo, confie no tempo e siga com coragem
Signos recebem do universo o mesmo recado: respire fundo, confie no tempo e siga com coragem Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, 21 de novembro, chega com um brilho diferente e você vai sentir isso logo cedo. Depois de dias mais densos e profundos, o céu finalmente abre espaço para leveza, expansão e aquela sensação gostosa de que tudo pode andar. O Sol segue firme em Sagitário, espalhando coragem, sinceridade e uma vontade enorme de fazer escolhas mais verdadeiras.

Além disso, a Lua entra em um ponto de maior clareza mental, trazendo lucidez para conversas importantes, decisões que estavam emperradas e percepções que antes pareciam nebulosas. É aquele tipo de dia em que as peças se encaixam.

No ar, a energia é celebrativa, social e expansiva. As relações ficam mais transparentes, o trabalho flui com mais estratégia e o campo emocional recebe um sopro de lucidez que ajuda a curar, resolver e seguir.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta sexta (21) prometem destravar caminhos

Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta sexta (21) prometem destravar caminhos

Imagem - Prefeitura barra Kanye West e show em SP é cancelado; entenda

Prefeitura barra Kanye West e show em SP é cancelado; entenda

Imagem - Após deixar o Jornal Nacional, William Bonner aproveita férias românticas com a esposa nos EUA

Após deixar o Jornal Nacional, William Bonner aproveita férias românticas com a esposa nos EUA

Veja como cada signo recebe essa onda poderosa:

  • Áries: Uma porta se abre, literalmente. Caminhos profissionais destravados e conversas que resolvem tensões antigas. No amor, tudo flui quando você diz o que sente.

  • Touro: Hora de desapegar. Questões financeiras e emocionais se reorganizam, e você enxerga com clareza o que precisa ir embora. Nos relacionamentos, vulnerabilidade cura.

  • Gêmeos: Parcerias em destaque. O dia traz revelações importantes sobre quem soma e quem dispersa sua energia. Criatividade acesa.

  • Câncer: Seu emocional fala mais alto, e você finalmente entende padrões antigos. O corpo pede descanso consciente.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

  • Leão: Seu brilho natural aumenta. Projetos andam, ideias nascem fortes e seu magnetismo no amor fica irresistível.

  • Virgem: Assuntos familiares e emocionais se iluminam. No trabalho, ajustes garantem resultados rápidos.

Libra: Comunicação poderosa. Bons diálogos, insights profissionais e muita clareza no amor.

Escorpião: Oportunidades que estavam escondidas aparecem. Dinheiro e intuição caminham juntos.

Sagitário: É o seu momento! Convites, chances inesperadas e expansão em todas as áreas.

Capricórnio: Um dia de percepção e reestruturação interna. Você entende o que precisa mudar.

Leia mais

Horóscopo de sexta (21/11); veja previsões para seu signo

Imagem - As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

  • Aquário: Conversas que abrem caminhos. Projetos ousados ganham energia.

  • Peixes: Renovação emocional e profissional. Deixar ir vai abrir espaço para algo maior.

Hoje não é um dia comum, é um dia de virada. Aproveite a clareza, a coragem e a expansão que o universo está entregando.

Leia mais

Imagem - Como deixar a casa sofisticada: 5 ideias práticas

Como deixar a casa sofisticada: 5 ideias práticas

Imagem - 7 dicas essenciais para escolher a escola do seu filho

7 dicas essenciais para escolher a escola do seu filho

Dia da Consciência Negra: 5 filmes para lembrar a luta contra o racismo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte de hoje (21 de novembro): oportunidades financeiras movimentam o dia

Tarot desta sexta (21 de novembro) revela alertas, reviravoltas e oportunidades para os signos

4 signos vivem uma fase de sorte durante a temporada de Sagitário, a partir de hoje (21 de novembro)

Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)

Anjo da Esperança traz leveza e tranquilidade: 4 signos viverão momentos especiais a partir desta sexta-feira (21 de novembro)

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Tremembé é renovada pelo Prime Video para segunda temporada após sucesso estrondoso

Tremembé é renovada pelo Prime Video para segunda temporada após sucesso estrondoso
Imagem - 3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)

3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)
04

Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)