Virada astral poderosa: O céu desta sexta (21 de novembro) traz alerta importante para todos os signos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:25
A sexta-feira, 21 de novembro, chega com um brilho diferente e você vai sentir isso logo cedo. Depois de dias mais densos e profundos, o céu finalmente abre espaço para leveza, expansão e aquela sensação gostosa de que tudo pode andar. O Sol segue firme em Sagitário, espalhando coragem, sinceridade e uma vontade enorme de fazer escolhas mais verdadeiras.
Além disso, a Lua entra em um ponto de maior clareza mental, trazendo lucidez para conversas importantes, decisões que estavam emperradas e percepções que antes pareciam nebulosas. É aquele tipo de dia em que as peças se encaixam.
No ar, a energia é celebrativa, social e expansiva. As relações ficam mais transparentes, o trabalho flui com mais estratégia e o campo emocional recebe um sopro de lucidez que ajuda a curar, resolver e seguir.
As 3 qualidades de cada signo
Libra: Comunicação poderosa. Bons diálogos, insights profissionais e muita clareza no amor.
Escorpião: Oportunidades que estavam escondidas aparecem. Dinheiro e intuição caminham juntos.
Sagitário: É o seu momento! Convites, chances inesperadas e expansão em todas as áreas.
Capricórnio: Um dia de percepção e reestruturação interna. Você entende o que precisa mudar.
Hoje não é um dia comum, é um dia de virada. Aproveite a clareza, a coragem e a expansão que o universo está entregando.