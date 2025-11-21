ASTROLOGIA

Virada astral poderosa: O céu desta sexta (21 de novembro) traz alerta importante para todos os signos

Sol em Sagitário e Lua mais clara impulsionam decisões, coragem e encontros transformadores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:25

Signos recebem do universo o mesmo recado: respire fundo, confie no tempo e siga com coragem Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, 21 de novembro, chega com um brilho diferente e você vai sentir isso logo cedo. Depois de dias mais densos e profundos, o céu finalmente abre espaço para leveza, expansão e aquela sensação gostosa de que tudo pode andar. O Sol segue firme em Sagitário, espalhando coragem, sinceridade e uma vontade enorme de fazer escolhas mais verdadeiras.

Além disso, a Lua entra em um ponto de maior clareza mental, trazendo lucidez para conversas importantes, decisões que estavam emperradas e percepções que antes pareciam nebulosas. É aquele tipo de dia em que as peças se encaixam.

No ar, a energia é celebrativa, social e expansiva. As relações ficam mais transparentes, o trabalho flui com mais estratégia e o campo emocional recebe um sopro de lucidez que ajuda a curar, resolver e seguir.

Veja como cada signo recebe essa onda poderosa:

Áries: Uma porta se abre, literalmente. Caminhos profissionais destravados e conversas que resolvem tensões antigas. No amor, tudo flui quando você diz o que sente.

Touro: Hora de desapegar. Questões financeiras e emocionais se reorganizam, e você enxerga com clareza o que precisa ir embora. Nos relacionamentos, vulnerabilidade cura.

Gêmeos: Parcerias em destaque. O dia traz revelações importantes sobre quem soma e quem dispersa sua energia. Criatividade acesa.

Câncer: Seu emocional fala mais alto, e você finalmente entende padrões antigos. O corpo pede descanso consciente.

Leão: Seu brilho natural aumenta. Projetos andam, ideias nascem fortes e seu magnetismo no amor fica irresistível.

Virgem: Assuntos familiares e emocionais se iluminam. No trabalho, ajustes garantem resultados rápidos.

Libra: Comunicação poderosa. Bons diálogos, insights profissionais e muita clareza no amor.

Escorpião: Oportunidades que estavam escondidas aparecem. Dinheiro e intuição caminham juntos.

Sagitário: É o seu momento! Convites, chances inesperadas e expansão em todas as áreas.

Capricórnio: Um dia de percepção e reestruturação interna. Você entende o que precisa mudar.

Aquário: Conversas que abrem caminhos. Projetos ousados ganham energia.

Peixes: Renovação emocional e profissional. Deixar ir vai abrir espaço para algo maior.