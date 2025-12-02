ASTROLOGIA

Virada poderosa: Sol em Sagitário mexe no destino de vários signos hoje (2 de dezembro)

A combinação entre Sol em Sagitário e o movimento da Lua abre um portal de clareza e ação que pode transformar rumos ainda este mês

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Terça-feira, 2 de dezembro, amanhece com uma energia que muita gente descreve como o 'dia da virada'. E não é exagero. A junção entre Sol em Sagitário que impulsiona coragem, expansão e visão e a Lua em movimento cria um campo ideal para finalmente destravar assuntos que estavam arrastados há semanas.

Se você estava esperando um sinal para reorganizar a vida, tomar decisões ou virar uma página emocional, ele chega agora. Essa atmosfera favorece conversas importantes, acordos, retomadas e até reconciliações para quem anda precisando ajustar o coração.

Ao longo do dia, cada signo sente esse impulso de forma diferente: alguns com clareza mental, outros com paz emocional, outros com coragem renovada. O importante é entender que o céu está chamando para ação e quem se movimentar hoje provavelmente já vê resultados antes do fim da semana.