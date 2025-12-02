Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virada poderosa: Sol em Sagitário mexe no destino de vários signos hoje (2 de dezembro)

A combinação entre Sol em Sagitário e o movimento da Lua abre um portal de clareza e ação que pode transformar rumos ainda este mês

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Terça-feira, 2 de dezembro, amanhece com uma energia que muita gente descreve como o 'dia da virada'. E não é exagero. A junção entre Sol em Sagitário que impulsiona coragem, expansão e visão e a Lua em movimento cria um campo ideal para finalmente destravar assuntos que estavam arrastados há semanas.

Leia mais

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Imagem - Pergunta sobre Taylor Swift trava Bocardi no Show do Milhão e faz jornalista perder R$ 60 mil

Pergunta sobre Taylor Swift trava Bocardi no Show do Milhão e faz jornalista perder R$ 60 mil

Imagem - Retrospectiva Spotify 2025: quando sai, como acessar e o que esperar do Wrapped deste ano

Retrospectiva Spotify 2025: quando sai, como acessar e o que esperar do Wrapped deste ano

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Se você estava esperando um sinal para reorganizar a vida, tomar decisões ou virar uma página emocional, ele chega agora. Essa atmosfera favorece conversas importantes, acordos, retomadas e até reconciliações para quem anda precisando ajustar o coração.

Leia mais

Imagem - 5 signos terão um dia melhor que os demais nesta terça-feira (2 de dezembro)

5 signos terão um dia melhor que os demais nesta terça-feira (2 de dezembro)

Imagem - Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)

Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe clássico infantil nesta terça-feira (2 de dezembro)

Sessão da Tarde exibe clássico infantil nesta terça-feira (2 de dezembro)

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Ao longo do dia, cada signo sente esse impulso de forma diferente: alguns com clareza mental, outros com paz emocional, outros com coragem renovada. O importante é entender que o céu está chamando para ação e quem se movimentar hoje provavelmente já vê resultados antes do fim da semana.

Prepare-se: é um dia de realinhamento, daqueles que mudam o humor, a rotina e até o rumo dos próximos meses.

Leia mais

Imagem - Entradinhas para o Natal: 4 receitas práticas e deliciosas

Entradinhas para o Natal: 4 receitas práticas e deliciosas

Imagem - Dadinho de tapioca: 3 receitas rápidas para fazer em casa

Dadinho de tapioca: 3 receitas rápidas para fazer em casa

Imagem - Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarot desta terça (2 de dezembro) aponta movimento e novas oportunidades para os signos

A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Um dia que pode mudar tudo: grandes decisões levam alguns signos direto ao sucesso hoje (2 de dezembro)

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - 4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)

4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)
Imagem - Sabrina Carpenter se revolta ao ter música usada pela Casa Branca em vídeo de imigrantes sendo presos: 'Maldoso e repugnante'

Sabrina Carpenter se revolta ao ter música usada pela Casa Branca em vídeo de imigrantes sendo presos: 'Maldoso e repugnante'
Imagem - Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
02

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor