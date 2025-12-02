Virada poderosa: Sol em Sagitário mexe no destino de vários signos hoje (2 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:13
Terça-feira, 2 de dezembro, amanhece com uma energia que muita gente descreve como o 'dia da virada'. E não é exagero. A junção entre Sol em Sagitário que impulsiona coragem, expansão e visão e a Lua em movimento cria um campo ideal para finalmente destravar assuntos que estavam arrastados há semanas.
Se você estava esperando um sinal para reorganizar a vida, tomar decisões ou virar uma página emocional, ele chega agora. Essa atmosfera favorece conversas importantes, acordos, retomadas e até reconciliações para quem anda precisando ajustar o coração.
Ao longo do dia, cada signo sente esse impulso de forma diferente: alguns com clareza mental, outros com paz emocional, outros com coragem renovada. O importante é entender que o céu está chamando para ação e quem se movimentar hoje provavelmente já vê resultados antes do fim da semana.
Prepare-se: é um dia de realinhamento, daqueles que mudam o humor, a rotina e até o rumo dos próximos meses.