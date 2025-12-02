Você está pronto? Conversas importantes curam e trazem reconexão para vários signos hoje (2 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:19
Hoje, terça-feira (02), o céu favorece aproximações. A energia de Sagitário abre espaço para diálogos verdadeiros, enquanto a Lua suaviza o clima e ajuda a resolver ruídos com naturalidade.
Família, amizades e convivências que estavam tensas começam a encontrar um ponto de equilíbrio. Signos como Libra, Câncer e Touro percebem essa mudança mais claramente, é dia de pedir desculpas, explicar mal-entendidos, acolher e ser acolhido.
Mesmo quem está mais reservado sente necessidade de organizar o ambiente emocional. É dia de resolver assuntos domésticos, planejar o futuro e fortalecer laços.
A terça traz leveza, entendimento e a sensação de que ninguém precisa carregar tudo sozinho.