ASTROLOGIA

Você está pronto? Conversas importantes curam e trazem reconexão para vários signos hoje (2 de dezembro)

Conversas importantes, encontros e ajustes emocionais marcam o dia e aproximam relações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:19

Signos e surpresa Crédito: Reprodução

Hoje, terça-feira (02), o céu favorece aproximações. A energia de Sagitário abre espaço para diálogos verdadeiros, enquanto a Lua suaviza o clima e ajuda a resolver ruídos com naturalidade.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Família, amizades e convivências que estavam tensas começam a encontrar um ponto de equilíbrio. Signos como Libra, Câncer e Touro percebem essa mudança mais claramente, é dia de pedir desculpas, explicar mal-entendidos, acolher e ser acolhido.



O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Mesmo quem está mais reservado sente necessidade de organizar o ambiente emocional. É dia de resolver assuntos domésticos, planejar o futuro e fortalecer laços.