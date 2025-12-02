Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você está pronto? Conversas importantes curam e trazem reconexão para vários signos hoje (2 de dezembro)

Conversas importantes, encontros e ajustes emocionais marcam o dia e aproximam relações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:19

Signos e surpresa
Signos e surpresa Crédito: Reprodução

Hoje, terça-feira (02), o céu favorece aproximações. A energia de Sagitário abre espaço para diálogos verdadeiros, enquanto a Lua suaviza o clima e ajuda a resolver ruídos com naturalidade.

Leia mais

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - Pergunta sobre Taylor Swift trava Bocardi no Show do Milhão e faz jornalista perder R$ 60 mil

Pergunta sobre Taylor Swift trava Bocardi no Show do Milhão e faz jornalista perder R$ 60 mil

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Família, amizades e convivências que estavam tensas começam a encontrar um ponto de equilíbrio. Signos como Libra, Câncer e Touro percebem essa mudança mais claramente, é dia de pedir desculpas, explicar mal-entendidos, acolher e ser acolhido.

Leia mais

Imagem - 4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)

4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)

Imagem - 5 signos terão um dia melhor que os demais nesta terça-feira (2 de dezembro)

5 signos terão um dia melhor que os demais nesta terça-feira (2 de dezembro)

Imagem - Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)

Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Mesmo quem está mais reservado sente necessidade de organizar o ambiente emocional. É dia de resolver assuntos domésticos, planejar o futuro e fortalecer laços.

A terça traz leveza, entendimento e a sensação de que ninguém precisa carregar tudo sozinho.

Leia mais

Imagem - 7 receitas de farofas práticas e saborosas

7 receitas de farofas práticas e saborosas

Imagem - 10 passos simples para manter a saúde mental no fim de ano

10 passos simples para manter a saúde mental no fim de ano

Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarot desta terça (2 de dezembro) aponta movimento e novas oportunidades para os signos

A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Um dia que pode mudar tudo: grandes decisões levam alguns signos direto ao sucesso hoje (2 de dezembro)

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - ‘Uma prostituta que esquartejou seu pai’: filha de Elize Matsunaga descobriu quem é a mãe da pior forma

‘Uma prostituta que esquartejou seu pai’: filha de Elize Matsunaga descobriu quem é a mãe da pior forma
Imagem - Sem mover um músculo: imaginar que está se exercitando pode te deixar mais forte sem atividade física

Sem mover um músculo: imaginar que está se exercitando pode te deixar mais forte sem atividade física
Imagem - Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
02

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’
03

Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas