VÍDEO

Vozeirão apaixonado: Marta canta com a esposa durante casamento

Craque se casou a ex-atleta americana Carrie Lawrence em cerimônia nos Estados Unidos

Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:31

Marta de Silva e Carrie Lawrence Crédito: Reprodução

Não é só dentro dos campos que Marta da Silva joga duro! Demostrando que tem sorte no jogo e no amor, a jogadora surgiu soltando a voz durante o seu casamento com a ex-atleta americana Carrie Lawrence. Na cerimônia intimista realizada na última sexta-feira (2), nos Estados Unidos, as duas cantaram juntas uma canção sobre apaixonamento: "Minha Felicidade", da intérprete e compositora brasileira Roberta Campos.

Em vídeo que circula nas redes sociais, a brasileira começa interpretando a canção sozinha, com um vozeirão potente, até que ela chama a amada para perto, que se arrisca a soltar a voz em português. Sorridentes e com olhares apaixonados, o momento celebrou a união das duas famosas, noivas desde agosto de 2024. Enquanto Marta deixou a Seleção Brasileira e tem contrato ativo com a Orlando Pride, Carrie jogava pelo time americano mas anunciou sua saída dos campos.

Casamento de Marta da Silva e Carrie Lawrence 1 de 5

Veja vídeo da cantoria:

A cerimônia

Maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Vieira da Silva se casou com Carrie Lawrence, ex-atleta do Orlando Pride, na última sexta-feira (2), em uma cerimônia discreta e emocionante, realizada na cidade onde o casal vive nos Estados Unidos.