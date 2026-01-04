Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vozeirão apaixonado: Marta canta com a esposa durante casamento

Craque se casou a ex-atleta americana Carrie Lawrence em cerimônia nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:31

Marta de Silva e Carrie Lawrence
Marta de Silva e Carrie Lawrence Crédito: Reprodução

Não é só dentro dos campos que Marta da Silva joga duro! Demostrando que tem sorte no jogo e no amor, a jogadora surgiu soltando a voz durante o seu casamento com a ex-atleta americana Carrie Lawrence. Na cerimônia intimista realizada na última sexta-feira (2), nos Estados Unidos, as duas cantaram juntas uma canção sobre apaixonamento: "Minha Felicidade", da intérprete e compositora brasileira Roberta Campos. 

Em vídeo que circula nas redes sociais, a brasileira começa interpretando a canção sozinha, com um vozeirão potente, até que ela chama a amada para perto, que se arrisca a soltar a voz em português. Sorridentes e com olhares apaixonados, o momento celebrou a união das duas famosas, noivas desde agosto de 2024. Enquanto Marta deixou a Seleção Brasileira e tem contrato ativo com a Orlando Pride, Carrie jogava pelo time americano mas anunciou sua saída dos campos. 

Casamento de Marta da Silva e Carrie Lawrence

Casamento de Marta da Silva e Carrie Lawrence por Reprodução
Casamento de Marta da Silva e Carrie Lawrence por Reprodução
Casamento de Marta da Silva e Carrie Lawrence por Reprodução
Marta de Silva e Carrie Lawrence por Reprodução
Carrie Lawrence por Reprodução / Redes Sociais
1 de 5
Casamento de Marta da Silva e Carrie Lawrence por Reprodução

LEIA MAIS

Quem é Carrie Lawrence, ex-atleta americana que se casou com Marta

Marta, a 'Rainha do futebol', se casa em cerimônia intimista nos EUA

Atriz que viverá Marta no cinema publica homenagem ao lado da craque

Marta termina em 12º lugar e Brasil fica sem representantes top-10 da Bola de Ouro feminina

Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor jogadora na Bola de Ouro

Veja vídeo da cantoria:

A cerimônia

Maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Vieira da Silva se casou com Carrie Lawrence, ex-atleta do Orlando Pride, na última sexta-feira (2), em uma cerimônia discreta e emocionante, realizada na cidade onde o casal vive nos Estados Unidos.

A festa, marcada pela simplicidade, contou apenas com amigos próximos e familiares. O ambiente ao ar livre foi decorado com tons claros. A natureza no local chamou atenção e criou uma atmosfera intimista para a celebração.

Leia mais

Imagem - 'Na hora você vai descobrir': Anitta se revolta e anuncia mudança nos ensaios de verão

'Na hora você vai descobrir': Anitta se revolta e anuncia mudança nos ensaios de verão

Imagem - 4 signos terão mais sorte nas finanças e carreira em 2026; confira quais

4 signos terão mais sorte nas finanças e carreira em 2026; confira quais

Imagem - Cariúcha surge aos prantos e conta que agrediu affair: 'Fui me defender'

Cariúcha surge aos prantos e conta que agrediu affair: 'Fui me defender'

Tags:

Futebol Casamento Lgbt Lgbtqiapn+

Mais recentes

Imagem - Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?
Imagem - Janeiro de 2026 abre um novo capítulo no amor para todos os signos

Janeiro de 2026 abre um novo capítulo no amor para todos os signos
Imagem - 2026 marca uma virada financeira profunda para todos os 12 signos do zodíaco

2026 marca uma virada financeira profunda para todos os 12 signos do zodíaco

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
03

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir
04

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir