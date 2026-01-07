NOVELA DAS 6

Beijo proibido, mentira e plano de sequestro avançam em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (7)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:00

Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A quarta-feira (7) será marcada por fortes emoções em Êta Mundo Melhor!. O capítulo promete virar o jogo para alguns personagens e aprofundar conflitos que vêm sendo construídos ao longo da semana.

Lourival surge confiante ao afirmar que Doris, agora conhecida como Dita, tem tudo para se tornar um sucesso nacional. O talento da cantora começa a render frutos, e o dinheiro conquistado por ela permite que Candinho dê início à recuperação de sua fábrica, reacendendo esperanças no negócio.

Celso vive um momento de dor e frustração amorosa, sem conseguir esconder o sentimento que ainda carrega. Já Picolé percebe que Policarpo reage de forma estranha ao encontrar Pé-de-Cabra e Cara-de-Gato, levantando suspeitas.

Quinzinho segue indeciso sobre o que fazer com as esmeraldas, enquanto o drama familiar explode quando Anabela flagra Estela beijando Túlio. Revoltada, ela se volta contra a própria irmã, criando um racha difícil de reparar.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

No núcleo mais tenso da trama, Samir continua mentindo para a juíza a mando de Zulma, enquanto Ernesto revela a Sandra que o plano de sequestro do menino está em andamento. Zenaide começa a desconfiar quando Zulma afirma que pretende adotar Samir, percebendo que há algo errado nessa história.

Para fechar o capítulo, Míriam procura Estela em busca de diálogo, e Dita surpreende ao apresentar Anabela como sua filha, revelação que promete causar impacto nos próximos episódios.