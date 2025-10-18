Acesse sua conta
Candinho assume romance com Dita e causa revolta de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (18)

Último capítulo da semana mostra confusão no dancing, torcida das fãs e reencontros emocionantes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:00

Zulma (Heloisa Périssé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (18) de Êta Mundo Melhor!, a tensão toma conta do dancing. Vermelho e Tamires exigem que Dita resolva os problemas que surgiram no local, enquanto Carmem descobre o romance entre Candinho e a cantora, deixando Zulma revoltada.

Lauro tenta tranquilizar Celso, que está preocupado com a falta de notícias de Estela. Enquanto isso, Asdrúbal compartilha com Sabiá suas dúvidas sobre a paternidade de Samir.

A situação esquenta quando as fãs de Dita invadem o dancing e comemoram a apresentação da cantora, e Candinho observa a amada com admiração. Margarida celebra a vitória de Adamo Angel no concurso de radionovela, seu pseudônimo artístico.

Paixão revela que ainda não se convenceu da mudança de Ernesto, enquanto Estela e Túlio protagonizam momentos românticos, incluindo um novo beijo, e Túlio finalmente conhece Celso.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

