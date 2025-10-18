Candinho assume romance com Dita e causa revolta de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:00
No capítulo deste sábado (18) de Êta Mundo Melhor!, a tensão toma conta do dancing. Vermelho e Tamires exigem que Dita resolva os problemas que surgiram no local, enquanto Carmem descobre o romance entre Candinho e a cantora, deixando Zulma revoltada.
Lauro tenta tranquilizar Celso, que está preocupado com a falta de notícias de Estela. Enquanto isso, Asdrúbal compartilha com Sabiá suas dúvidas sobre a paternidade de Samir.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
A situação esquenta quando as fãs de Dita invadem o dancing e comemoram a apresentação da cantora, e Candinho observa a amada com admiração. Margarida celebra a vitória de Adamo Angel no concurso de radionovela, seu pseudônimo artístico.
Paixão revela que ainda não se convenceu da mudança de Ernesto, enquanto Estela e Túlio protagonizam momentos românticos, incluindo um novo beijo, e Túlio finalmente conhece Celso.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.