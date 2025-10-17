Dita se declara para Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:00
No capítulo desta sexta-feira (17) de Êta Mundo Melhor!, Celso repreende a armação de Sandra, que segue tentando complicar a vida dos personagens. Enquanto isso, Estela se esforça para recuperar suas lembranças e descobrir sua verdadeira identidade.
Lauro informa Ernesto sobre a saúde de Paixão, gerando preocupação entre os personagens. Já Dita se declara e mostra que está pronta para ser feliz ao lado de Candinho, enquanto Quincas consegue se aproximar de Sônia, fortalecendo seus laços afetivos.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Samir colabora com Zulma para enganar o delegado. Maria Divina sugere que Francine viaje para o interior, adicionando novas possibilidades de reviravoltas.
Para completar, a popularidade de Dita é evidenciada com fãs fazendo fila na porta do dancing, enquanto Vermelho demonstra preocupação com o futuro do local, prometendo ainda mais momentos de emoção nos próximos capítulos.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.