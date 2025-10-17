Acesse sua conta
Dita se declara para Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (17)

A novela das 6 segue com fortes emoções, intrigas e momentos de romance no capítulo desta sexta

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor!. Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (17) de Êta Mundo Melhor!, Celso repreende a armação de Sandra, que segue tentando complicar a vida dos personagens. Enquanto isso, Estela se esforça para recuperar suas lembranças e descobrir sua verdadeira identidade.

Lauro informa Ernesto sobre a saúde de Paixão, gerando preocupação entre os personagens. Já Dita se declara e mostra que está pronta para ser feliz ao lado de Candinho, enquanto Quincas consegue se aproximar de Sônia, fortalecendo seus laços afetivos.

Samir colabora com Zulma para enganar o delegado. Maria Divina sugere que Francine viaje para o interior, adicionando novas possibilidades de reviravoltas.

Para completar, a popularidade de Dita é evidenciada com fãs fazendo fila na porta do dancing, enquanto Vermelho demonstra preocupação com o futuro do local, prometendo ainda mais momentos de emoção nos próximos capítulos.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

