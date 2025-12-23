Acesse sua conta
Dita teme o fim da carreira e Ernesto enfrenta conspiração em 'Êta Mundo Melhor!' nesta terça (23)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:00

Ernesto (Eriberto Leão) em
Ernesto (Eriberto Leão) em "Êta Mundo Melhor"

Quem acompanha 'Êta Mundo Melhor!' pode se preparar para um capítulo movimentado nesta terça-feira (23). A novela das seis, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, traz revelações e momentos de emoção que prometem mexer com o rumo da história.

Dita segue abalada com a possibilidade de Ernesto ter colocado um ponto final em sua carreira artística. Enquanto isso, Túlio confronta Estela sobre o vilão, despertando ainda mais preocupações sobre o futuro de Anabela. O clima de tensão cresce quando Simbá decide agir e arma um plano contra Ernesto, disposto a fazer justiça com as próprias mãos.

Em meio a tantos conflitos, Candinho resolve mudar de ares e decide viajar com Dita e as crianças para o sítio, numa tentativa de recomeço. A decisão, no entanto, não agrada a todos. Celso e Asdrúbal fazem questão de lembrar Candinho sobre a venda da fábrica, reacendendo questões mal resolvidas do passado. No campo, Zé dos Porcos se despede do sítio.

Do outro lado, Tamires e Cunegundes comemoram os resultados positivos da sociedade que firmaram, enquanto Zulma, desesperada, implora pela ajuda de Ernesto. Lúcio conversa com Lourival sobre o futuro profissional de Dita, e Samir pede que Candinho leve as crianças da Casa dos Anjos para o sítio, abrindo espaço para novos laços afetivos. Para fechar o capítulo, Estela se declara para Túlio, e Lourival faz uma promessa a Dita: ele garante que vai salvar sua carreira.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

