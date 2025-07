NOVELA DAS 6

Êta Mundo Melhor!: Candinho e Celso tentam impedir que escola feche nesta quinta (31)

Conspiração e confronto marcam o capítulo de hoje (31) na novela das 18h da TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (31) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e tensão no ar. Com o futuro da escola ameaçado, Candinho e Celso se colocam em pé de guerra contra Ernesto, que segue com planos para destruir o espaço criado para acolher e educar crianças órfãs. >

Logo no início do capítulo, Candinho garante a Samir que fará de tudo para impedir os ataques de Ernesto contra a escola. Do outro lado, Francine incentiva Tamires a contratar novas dançarinas para seu clube, enquanto Sônia avalia uma possível vaga de trabalho no dancing, indicando que novas mudanças estão a caminho.>