'Êta Mundo Melhor!': Candinho flagra Sandra e Ernesto em encontro suspeito nesta quinta (20)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:30

Sandra (Flávia Alessandra) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta (20) de Êta Mundo Melhor! promete! Logo no início, Sandra, Ernesto e Olga decidem se unir, formando uma aliança perigosa que promete virar arma contra Candinho e quem mais estiver no caminho. Enquanto isso, Zenaide consegue despistar Asdrúbal, mas volta a aprontar: ela participa da armação que muda completamente o rumo da história.

Isso porque Zulma troca a própria amostra de urina pela de Sônia, numa tentativa desesperada de comprovar a falsa gravidez que vem sustentando. A confusão promete respingar em muita gente.

Do outro lado, Manoela tenta sondar Margarida, curiosa sobre o que ela realmente sente por Lúcio. E esse é outro núcleo quente: Lúcio anuncia que Dita vai gravar um disco, deixando todo mundo em festa pela nova fase da jovem.

Quitéria também mexe com o passado ao entregar a Haydée o diário de sua mãe, revelação que pode mudar completamente a percepção que ela tem da própria história. Já Estela segue em trajetória de amadurecimento e permite que Carmem passe uma noite cuidando de Anabela.

Enquanto isso, Tobias confessa a Lauro o desejo de criar o filho de Sônia, o que pode gerar novos conflitos. E o clima esquenta quando Margarida cogita contar a Lúcio que, na verdade, é Adamo Angel, segredo que pode virar o romance dela de cabeça para baixo.

Ainda no capítulo de hoje, Estela toma coragem e confronta Sandra e Ernesto, desconfiando das intenções dos dois. E o núcleo rural também se movimenta: Zé dos Porcos e Maria Divina se encantam, respectivamente, por Francine e Sabiá, abrindo espaço para novas tramas amorosas.

Para fechar, Candinho prepara uma festa especial na fábrica em homenagem a Júnior. Só que a comemoração vira dor de cabeça: Celso encontra Olga na empresa e desconfia da presença dela, e o capítulo termina com uma cena bombástica: Candinho e Dita flagrando Ernesto e Sandra juntos em um restaurante, reacendendo todas as desconfianças.