Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Êta Mundo Melhor!': Candinho flagra Sandra e Ernesto em encontro suspeito nesta quinta (20)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:30

Sandra (Flávia Alessandra) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta (20) de Êta Mundo Melhor! promete! Logo no início, Sandra, Ernesto e Olga decidem se unir, formando uma aliança perigosa que promete virar arma contra Candinho e quem mais estiver no caminho. Enquanto isso, Zenaide consegue despistar Asdrúbal, mas volta a aprontar: ela participa da armação que muda completamente o rumo da história.

Isso porque Zulma troca a própria amostra de urina pela de Sônia, numa tentativa desesperada de comprovar a falsa gravidez que vem sustentando. A confusão promete respingar em muita gente.

Leia mais

Imagem - Semana pega fogo com vilã desmascarada e flagrante em 'Êta Mundo Melhor!' (17 a 22 de novembro)

Semana pega fogo com vilã desmascarada e flagrante em 'Êta Mundo Melhor!' (17 a 22 de novembro)

Imagem - Quem é Rinaldi Faria? Diretor é demitido do SBT e declaração sobre Silvio Santos volta à tona

Quem é Rinaldi Faria? Diretor é demitido do SBT e declaração sobre Silvio Santos volta à tona

Imagem - Ricky Martin brinca ao confirmar vinda ao Brasil: 'Ainda mais agora que estou solteiro'

Ricky Martin brinca ao confirmar vinda ao Brasil: 'Ainda mais agora que estou solteiro'

Do outro lado, Manoela tenta sondar Margarida, curiosa sobre o que ela realmente sente por Lúcio. E esse é outro núcleo quente: Lúcio anuncia que Dita vai gravar um disco, deixando todo mundo em festa pela nova fase da jovem.

Quitéria também mexe com o passado ao entregar a Haydée o diário de sua mãe, revelação que pode mudar completamente a percepção que ela tem da própria história. Já Estela segue em trajetória de amadurecimento e permite que Carmem passe uma noite cuidando de Anabela.

Enquanto isso, Tobias confessa a Lauro o desejo de criar o filho de Sônia, o que pode gerar novos conflitos. E o clima esquenta quando Margarida cogita contar a Lúcio que, na verdade, é Adamo Angel, segredo que pode virar o romance dela de cabeça para baixo.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Ainda no capítulo de hoje, Estela toma coragem e confronta Sandra e Ernesto, desconfiando das intenções dos dois. E o núcleo rural também se movimenta: Zé dos Porcos e Maria Divina se encantam, respectivamente, por Francine e Sabiá, abrindo espaço para novas tramas amorosas.

Para fechar, Candinho prepara uma festa especial na fábrica em homenagem a Júnior. Só que a comemoração vira dor de cabeça: Celso encontra Olga na empresa e desconfia da presença dela, e o capítulo termina com uma cena bombástica: Candinho e Dita flagrando Ernesto e Sandra juntos em um restaurante, reacendendo todas as desconfianças.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - Culinária africana: 5 pratos tradicionais e fáceis de fazer

Culinária africana: 5 pratos tradicionais e fáceis de fazer

Imagem - 8 áreas de atuação no campo da Biomedicina

8 áreas de atuação no campo da Biomedicina

Imagem - Frutas que hidratam: 6 opções para consumir nos dias quentes

Frutas que hidratam: 6 opções para consumir nos dias quentes

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Incêndio: vídeo exclusivo de leitora do CORREIO mostra drama na COP 30; ASSISTA

Incêndio: vídeo exclusivo de leitora do CORREIO mostra drama na COP 30; ASSISTA
Imagem - Essa você não sabia: guardar o vinagre do jeito errado traz riscos à saúde; veja como armazená-lo com segurança

Essa você não sabia: guardar o vinagre do jeito errado traz riscos à saúde; veja como armazená-lo com segurança

MAIS LIDAS

Imagem - O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia
01

O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim
02

Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França
04

Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França