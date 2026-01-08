​Hoje (8 de janeiro) marca um novo ciclo de realização: saiba quais signos o céu vai ajudar agora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:21
Se você fez promessas no início do ano, o céu agora pergunta: o que já saiu do papel? A combinação entre Sol em Capricórnio e Lua em Virgem não aceita desculpas, apenas compromisso.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Este é um daqueles dias em que pequenas atitudes mudam grandes caminhos. Organizar, decidir, ajustar e seguir em frente é o que ativa a energia positiva.
O drink que combina com cada signo
O brilho de hoje não está em aparecer, mas em fazer bem feito.