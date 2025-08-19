CULPA DAS FIBRAS

Por que algumas roupas encolhem quando são lavadas? Saiba o que fazer para reverter

Veja o motivo para isso acontecer e o que fazer para 'desencolher'

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:17

Roupas secando ao ar livre Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

Já aconteceu com você de colocar uma roupa para lavar e ela encolher, mesmo nos casos em que você seguiu as instruções à risca? Infelizmente, alguns tecidos parecem ser mais propensos a encolher do que outros - e isso é tudo culpa das fibras. Mas calma: há um jeito de reverter e 'desencolhê-las'.

Diretora do Laboratório Nacional de Testes Swinburne-CSIRO para Fabricação de Aditivos Compostos na Universidade de Tecnologia de Swinburne, Nisa Salim explicou que fibras têxteis como o algodão e o linho são de origem vegetal. Em seu estado natural, apresentam formato irregular e enrugado. Quando observadas de perto, revelam milhões de moléculas de celulose de cadeia longa, naturalmente dispostas em formas espiraladas ou convolutas.

Famosas que foram visitadas pela cegonha em 2025 1 de 12

No processo de fabricação, essas fibras passam por etapas de tração, estiramento e torção, que alinham e alongam as cadeias de celulose, formando fios mais lisos e uniformes. Em nível molecular, as fibras são reforçadas por ligações de hidrogênio, que conectam as cadeias de celulose e aumentam a coesão e a resistência dos fios.

Esses fios podem então ser tecidos ou tricotados, criando tecidos que retêm a tensão responsável por manter as fibras lado a lado. No entanto, fibras naturais têm uma forte “memória”. Quando expostas ao calor, à umidade ou a movimentos mecânicos - como a agitação da máquina de lavar - elas tendem a relaxar e retornar ao formato original, mais encurvado e enrugado.



É essa memória das fibras que explica por que alguns tecidos amassam com facilidade e até mesmo encolhem após a lavagem. O encolhimento está diretamente ligado ao comportamento molecular da fibra. Durante a lavagem, a água quente eleva a energia das moléculas, aumentando seus movimentos e rompendo parte das ligações de hidrogênio que mantêm as fibras tensionadas.

A estrutura do tecido também influencia. Malhas mais frouxas, com espaços abertos e laçadas, têm maior tendência a encolher. Já os tecidos de trama mais fechada são mais resistentes, pois os fios ficam firmemente entrelaçados, com pouca liberdade de movimento.

Outro fator importante é a natureza hidrofílica da celulose: ela atrai água, fazendo com que as fibras inchem, fiquem mais flexíveis e se movimentem com facilidade. Somando-se a isso, a ação de tombar e torcer dentro da máquina intensifica esse relaxamento.



Famosos que morreram em 2025 1 de 34

Como resultado, as fibras retornam a um estado menos esticado e mais enrugado, e o tecido, consequentemente, encolhe.

Mas isso não acontece apenas com água quente. A água fria ainda pode penetrar nas fibras, fazendo-as inchar, devido à ação da máquina de lavar. Para minimizar o encolhimento, você pode usar água fria, a velocidade de centrifugação mais baixa ou o ciclo mais suave disponível, especialmente para algodão e rayon.

A lã, por sua vez, é uma fibra de origem animal, feita de proteínas de queratina. Sua superfície é coberta por pequenas escamas sobrepostas chamadas células de cutícula. Durante a lavagem, essas cutículas se abrem e se entrelaçam com as fibras vizinhas, causando um emaranhamento. Por isso, a roupa pode parecer que a roupa encolheu, ficando mais densa e menor.

Já as fbras sintéticas, como poliéster e náilon, são feitas de polímeros derivados do petróleo, projetados para serem estáveis e duráveis. Sua estrutura cristalina funciona como um “esqueleto” interno, reduzindo a formação de rugas.

Hoje, engenheiros desenvolvem tecidos que resistem ao encolhimento, como misturas de fibras naturais e sintéticas, além de polímeros com “memória de forma”, capazes de mudar ou recuperar seu formato em resposta ao calor ou à água. Diferente disso, os tecidos elásticos retornam ao estado original apenas pelo estiramento das fibras.

Como posso desencolher uma peça de roupa?

Ainda segundo com Nisa Salim, se a sua roupa favorita encolheu na lavagem, há um truque que pode ajudar. Coloque a peça em água morna com um pouco de condicionador de cabelo ou xampu de bebê (cerca de uma colher de sopa por litro). Depois, estique o tecido suavemente até o formato original e deixe secar na horizontal ou sob leve tensão, como em um varal.