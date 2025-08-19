Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que algumas roupas encolhem quando são lavadas? Saiba o que fazer para reverter

Veja o motivo para isso acontecer e o que fazer para 'desencolher'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:17

Alternativas acessíveis para manter suas roupas secas mesmo sem sol ou vento
Roupas secando ao ar livre Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

Já aconteceu com você de colocar uma roupa para lavar e ela encolher, mesmo nos casos em que você seguiu as instruções à risca? Infelizmente, alguns tecidos parecem ser mais propensos a encolher do que outros - e isso é tudo culpa das fibras. Mas calma: há um jeito de reverter e 'desencolhê-las'.

Diretora do Laboratório Nacional de Testes Swinburne-CSIRO para Fabricação de Aditivos Compostos na Universidade de Tecnologia de Swinburne, Nisa Salim explicou que fibras têxteis como o algodão e o linho são de origem vegetal. Em seu estado natural, apresentam formato irregular e enrugado. Quando observadas de perto, revelam milhões de moléculas de celulose de cadeia longa, naturalmente dispostas em formas espiraladas ou convolutas.

Famosas que foram visitadas pela cegonha em 2025

Maíra Cardi por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bruna Biancardi por Reprodução
Bruna Biancardi por Reprodução
Jade Magalhães por Reprodução
Jade Magalahães por Reprodução
Dani Calabresa por Reprodução
Dani Calabresa por Reprodução
Manu Gavassi por Reprodução
Gisele Bündchen por Reprodução
Duda Reis por Reprodução
1 de 12
Maíra Cardi por Reprodução

No processo de fabricação, essas fibras passam por etapas de tração, estiramento e torção, que alinham e alongam as cadeias de celulose, formando fios mais lisos e uniformes. Em nível molecular, as fibras são reforçadas por ligações de hidrogênio, que conectam as cadeias de celulose e aumentam a coesão e a resistência dos fios.

Esses fios podem então ser tecidos ou tricotados, criando tecidos que retêm a tensão responsável por manter as fibras lado a lado. No entanto, fibras naturais têm uma forte “memória”. Quando expostas ao calor, à umidade ou a movimentos mecânicos - como a agitação da máquina de lavar - elas tendem a relaxar e retornar ao formato original, mais encurvado e enrugado.

É essa memória das fibras que explica por que alguns tecidos amassam com facilidade e até mesmo encolhem após a lavagem. O encolhimento está diretamente ligado ao comportamento molecular da fibra. Durante a lavagem, a água quente eleva a energia das moléculas, aumentando seus movimentos e rompendo parte das ligações de hidrogênio que mantêm as fibras tensionadas.

Leia mais

Imagem - Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa

Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa

Imagem - MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

Imagem - Paola reage a rumores de romance com Fogaça e provoca climão em entrevista

Paola reage a rumores de romance com Fogaça e provoca climão em entrevista

A estrutura do tecido também influencia. Malhas mais frouxas, com espaços abertos e laçadas, têm maior tendência a encolher. Já os tecidos de trama mais fechada são mais resistentes, pois os fios ficam firmemente entrelaçados, com pouca liberdade de movimento.

Outro fator importante é a natureza hidrofílica da celulose: ela atrai água, fazendo com que as fibras inchem, fiquem mais flexíveis e se movimentem com facilidade. Somando-se a isso, a ação de tombar e torcer dentro da máquina intensifica esse relaxamento.

Famosos que morreram em 2025

Preta Gil - 20 de julho - 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de câncer por Reprodução
Arlindo Cruz - 8 de agosto - 66 anos por Reprodução | YouTube
Um dos maiores ícones do samba morreu por falência múltipla dos órgãos por Reprodução
Ozzy Osbourne - 22 de julho - 76 anos por Reprodução | Instagram
Lenda do Black Sabbath, o 'Príncipe das Trevas' morreu em decorrência de um “infarto agudo do miocárdio” e de uma “parada cardíaca fora do hospital”, de acordo com o atestado de óbito por Reprodução
Papa Francisco - 21 de abril - 88 anos por MAZUR/Fotos Públicas
O Vaticano informou que a causa da morte do Papa foi acidente vascular cerebral (AVC), seguido de um quadro de insuficiência cardíaca por Imagem: Riccardo De Luca - Update | Shutterstock
Léo Batista - 19 de janeiro - 92 anos por João Cotta/TV Globo
A 'voz marcante da televisão', locutor estava internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar um tumor no pâncreas por Estevam Avellar/Globo
Diogo Jota - 3 de julho - 28 anos por Reprodução/Portugal
Jogador e o irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro na Espanha por Liverpool/Divulgação
Sebastião Salgado - 23 de maio - 81 anos por Site oficial/Divulgação
O ícone da fotografia morreu por conta de uma leucemia grave. A doença surgiu como evolução de uma malária, contraída na Indonésia por Reprodução
Francisco Cuoco - 19 de junho - 91 anos por Reprodução
Ícone das novelas brasileiras, o ator morreu por falência múltipla dos órgãos por Divulgação
Val Kilmer - 1º de abril - 65 anos por Reprodução
Morte do ator foi causada por uma pneumonia por Shutterstock
Michelle Trachtenberg - 26 de fevereiro - 39 anos por Divulgação
Atriz morreu "naturalmente" por complicações de diabetes por Reprodução
Cacá Diegues - 14 de fevereiro - 84 anos por Divulgação
Cineasta morreu após uma súbita parada cardíaca por Reprodução
Julian McMahon - 2 de julho - 56 anos por Reprodução
Ator morreu devido à metástase pulmonar, decorrente de um câncer na cabeça e no pescoço por Reprodução
Gene Hackman - fevereiro (data não confirmada - 95 anos por Reprodução
Ator e esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na mansão do casal. Autópsia indicou indícios de problemas no coração, sinais de Alzheimer e indícios de que Gene passou por um longo período sem comer por reprodução
Kelley Mack - 2 de agosto - 33 anos por Reprodução
Causa da morte da atriz foi um glioma, um tipo raro e agressivo de tumor que afeta o sistema nervoso central por Divulgação
Hulk Hogan - 24 de julho - 71 anos por Shutterstock
Causa da morte foi um ataque cardíaco; ex-lutador também tinha histórico de leucemia e fibrilação atrial, condição que provoca batimentos cardíacos irregulares por Shutterstock
Malcolm-Jamal Warner - 21 de julho - 54 anos por Reprodução
Ator estava de férias com a família na Costa Rica e se afogou enquanto nadava por Reprodução
George Foreman - 21 de março - 76 anos - causa da morte da lenda do boxe não foi divulgada por Reprodução
Michael Madsen - 3 de julho - 67 anos - ator sofreu uma parada cardíaca por Reprodução
1 de 34
Preta Gil - 20 de julho - 50 anos por Reprodução

Como resultado, as fibras retornam a um estado menos esticado e mais enrugado, e o tecido, consequentemente, encolhe.

Mas isso não acontece apenas com água quente. A água fria ainda pode penetrar nas fibras, fazendo-as inchar, devido à ação da máquina de lavar. Para minimizar o encolhimento, você pode usar água fria, a velocidade de centrifugação mais baixa ou o ciclo mais suave disponível, especialmente para algodão e rayon.

A lã, por sua vez, é uma fibra de origem animal, feita de proteínas de queratina. Sua superfície é coberta por pequenas escamas sobrepostas chamadas células de cutícula. Durante a lavagem, essas cutículas se abrem e se entrelaçam com as fibras vizinhas, causando um emaranhamento. Por isso, a roupa pode parecer que a roupa encolheu, ficando mais densa e menor.

Já as fbras sintéticas, como poliéster e náilon, são feitas de polímeros derivados do petróleo, projetados para serem estáveis e duráveis. Sua estrutura cristalina funciona como um “esqueleto” interno, reduzindo a formação de rugas.

Leia mais

Imagem - Campeã do ‘MasterChef’ e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca e recebem diagnóstico inesperado

Campeã do ‘MasterChef’ e marido vão ao hospital após suspeita de ressaca e recebem diagnóstico inesperado

Imagem - Ator de ‘Beleza Fatal’ se despede do irmão com carta emocionante nas redes sociais

Ator de ‘Beleza Fatal’ se despede do irmão com carta emocionante nas redes sociais

Imagem - Rodrigo Faro é desmascarado por 'máquina da verdade' sobre assumir lugar de Mion na Globo: 'Cuidado'

Rodrigo Faro é desmascarado por 'máquina da verdade' sobre assumir lugar de Mion na Globo: 'Cuidado'

Hoje, engenheiros desenvolvem tecidos que resistem ao encolhimento, como misturas de fibras naturais e sintéticas, além de polímeros com “memória de forma”, capazes de mudar ou recuperar seu formato em resposta ao calor ou à água. Diferente disso, os tecidos elásticos retornam ao estado original apenas pelo estiramento das fibras.

Como posso desencolher uma peça de roupa?

Ainda segundo com Nisa Salim, se a sua roupa favorita encolheu na lavagem, há um truque que pode ajudar. Coloque a peça em água morna com um pouco de condicionador de cabelo ou xampu de bebê (cerca de uma colher de sopa por litro). Depois, estique o tecido suavemente até o formato original e deixe secar na horizontal ou sob leve tensão, como em um varal.

O condicionador age amolecendo temporariamente as fibras, o que facilita o realinhamento. Embora não reverta encolhimentos muito severos, esse método pode recuperar parte do tamanho e prolongar o uso da peça.

LEIA TAMBÉM

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Vai ingressar no ensino superior? Veja 4 dicas para atingir seus objetivos

Mais recentes

Imagem - Tatá Werneck se surpreende com definição de ‘pênis perfeito’ em entrevista com urologista

Tatá Werneck se surpreende com definição de ‘pênis perfeito’ em entrevista com urologista
Imagem - Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele, impressiona pelo luxo e detalhes exclusivos

Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele, impressiona pelo luxo e detalhes exclusivos
Imagem - Climão? Bruna Biancardi volta atrás e deleta foto de Mavie com Helena

Climão? Bruna Biancardi volta atrás e deleta foto de Mavie com Helena

MAIS LIDAS

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
01

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
02

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira
03

Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Imagem - Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia
04

Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia