Por que algumas roupas encolhem quando são lavadas? Saiba o que fazer para reverter

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:17
Já aconteceu com você de colocar uma roupa para lavar e ela encolher, mesmo nos casos em que você seguiu as instruções à risca? Infelizmente, alguns tecidos parecem ser mais propensos a encolher do que outros - e isso é tudo culpa das fibras. Mas calma: há um jeito de reverter e 'desencolhê-las'.
Diretora do Laboratório Nacional de Testes Swinburne-CSIRO para Fabricação de Aditivos Compostos na Universidade de Tecnologia de Swinburne, Nisa Salim explicou que fibras têxteis como o algodão e o linho são de origem vegetal. Em seu estado natural, apresentam formato irregular e enrugado. Quando observadas de perto, revelam milhões de moléculas de celulose de cadeia longa, naturalmente dispostas em formas espiraladas ou convolutas.
Famosas que foram visitadas pela cegonha em 2025
No processo de fabricação, essas fibras passam por etapas de tração, estiramento e torção, que alinham e alongam as cadeias de celulose, formando fios mais lisos e uniformes. Em nível molecular, as fibras são reforçadas por ligações de hidrogênio, que conectam as cadeias de celulose e aumentam a coesão e a resistência dos fios.
Esses fios podem então ser tecidos ou tricotados, criando tecidos que retêm a tensão responsável por manter as fibras lado a lado. No entanto, fibras naturais têm uma forte “memória”. Quando expostas ao calor, à umidade ou a movimentos mecânicos - como a agitação da máquina de lavar - elas tendem a relaxar e retornar ao formato original, mais encurvado e enrugado.
É essa memória das fibras que explica por que alguns tecidos amassam com facilidade e até mesmo encolhem após a lavagem. O encolhimento está diretamente ligado ao comportamento molecular da fibra. Durante a lavagem, a água quente eleva a energia das moléculas, aumentando seus movimentos e rompendo parte das ligações de hidrogênio que mantêm as fibras tensionadas.
A estrutura do tecido também influencia. Malhas mais frouxas, com espaços abertos e laçadas, têm maior tendência a encolher. Já os tecidos de trama mais fechada são mais resistentes, pois os fios ficam firmemente entrelaçados, com pouca liberdade de movimento.
Outro fator importante é a natureza hidrofílica da celulose: ela atrai água, fazendo com que as fibras inchem, fiquem mais flexíveis e se movimentem com facilidade. Somando-se a isso, a ação de tombar e torcer dentro da máquina intensifica esse relaxamento.
Famosos que morreram em 2025
Como resultado, as fibras retornam a um estado menos esticado e mais enrugado, e o tecido, consequentemente, encolhe.
Mas isso não acontece apenas com água quente. A água fria ainda pode penetrar nas fibras, fazendo-as inchar, devido à ação da máquina de lavar. Para minimizar o encolhimento, você pode usar água fria, a velocidade de centrifugação mais baixa ou o ciclo mais suave disponível, especialmente para algodão e rayon.
A lã, por sua vez, é uma fibra de origem animal, feita de proteínas de queratina. Sua superfície é coberta por pequenas escamas sobrepostas chamadas células de cutícula. Durante a lavagem, essas cutículas se abrem e se entrelaçam com as fibras vizinhas, causando um emaranhamento. Por isso, a roupa pode parecer que a roupa encolheu, ficando mais densa e menor.
Já as fbras sintéticas, como poliéster e náilon, são feitas de polímeros derivados do petróleo, projetados para serem estáveis e duráveis. Sua estrutura cristalina funciona como um “esqueleto” interno, reduzindo a formação de rugas.
Hoje, engenheiros desenvolvem tecidos que resistem ao encolhimento, como misturas de fibras naturais e sintéticas, além de polímeros com “memória de forma”, capazes de mudar ou recuperar seu formato em resposta ao calor ou à água. Diferente disso, os tecidos elásticos retornam ao estado original apenas pelo estiramento das fibras.
Como posso desencolher uma peça de roupa?
Ainda segundo com Nisa Salim, se a sua roupa favorita encolheu na lavagem, há um truque que pode ajudar. Coloque a peça em água morna com um pouco de condicionador de cabelo ou xampu de bebê (cerca de uma colher de sopa por litro). Depois, estique o tecido suavemente até o formato original e deixe secar na horizontal ou sob leve tensão, como em um varal.
O condicionador age amolecendo temporariamente as fibras, o que facilita o realinhamento. Embora não reverta encolhimentos muito severos, esse método pode recuperar parte do tamanho e prolongar o uso da peça.