Portal energético: Início de crescimento pessoal impulsiona decisões ousadas de alguns signos hoje (27 de dezembro)

Energia favorece iniciativas pessoais e decisões ousadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 16:16

Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O Universo usa este sábado como um portal energético. A Lua Crescente em Áries não pede planejamento eterno, pede atitude com propósito.

Quem estava esperando um “sinal” recebe agora. Ele vem na forma de inquietação, coragem súbita ou vontade de romper com o que estagna.

Os signos de Água precisam respeitar o próprio ritmo emocional, enquanto os signos de Ar devem evitar prometer mais do que podem cumprir.