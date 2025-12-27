Acesse sua conta
Portal energético: Início de crescimento pessoal impulsiona decisões ousadas de alguns signos hoje (27 de dezembro)

Energia favorece iniciativas pessoais e decisões ousadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 16:16

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O Universo usa este sábado como um portal energético. A Lua Crescente em Áries não pede planejamento eterno, pede atitude com propósito.

Quem estava esperando um “sinal” recebe agora. Ele vem na forma de inquietação, coragem súbita ou vontade de romper com o que estagna.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Os signos de Água precisam respeitar o próprio ritmo emocional, enquanto os signos de Ar devem evitar prometer mais do que podem cumprir.

Tudo que nasce hoje carrega força, desde que seja verdadeiro.

