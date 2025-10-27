Reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!': Ernesto e Estela se encontram no hospital nesta segunda (27)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:00
Prepare-se para emoções fortes em ‘Êta Mundo Melhor!’ nesta segunda-feira (27). A novela das 18h, assinada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e com direção de Amora Mautner.
O dia começa com Anabela fazendo uma afirmação surpreendente: ela não é filha de Estela. Mas a matriarca não desiste e demonstra seu desejo de se aproximar de Dita, enquanto Candinho percebe o recado de Policarpo e decide seguir um caminho delicado para não perder sua liberdade junto de Asdrúbal.
No meio das intrigas, Ernesto engana Paixão, que aproveita para conversar com o afilhado sobre seu testamento, mas passa mal antes de assinar. Dita, sempre perspicaz, sugere que Estela procure a certidão de nascimento de Anabela, reforçando o clima de mistério familiar.
Enquanto isso, Sandra se disfarça para seguir Ernesto sem ser notada, mas acaba reconhecida por Zulma. Já Simbá demonstra culpa ao se abrir com Candinho, e Zulma, aproveitando a oportunidade, pede dinheiro a Celso. A tensão aumenta quando Estela confirma que é irmã de Anabela e questiona Dita sobre Celso, deixando claro que os segredos da família ainda vão gerar muitos conflitos.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Em um encontro inesperado, Ernesto e Estela se cruzam no hospital, prometendo mais capítulos cheios de surpresas e emoções.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.