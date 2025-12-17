Universo pede calma e envia mensagem clara aos signos na noite desta quarta (17 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 23:23
A mensagem do céu para esta quarta-feira, 17 de dezembro, é clara: desacelere. O universo não exige respostas imediatas, mas pede presença, consciência e maturidade emocional.
O Sol em Sagitário ilumina verdades que talvez você já saiba, mas vinha evitando encarar. A Lua, sensível, pede acolhimento e discernimento.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
respeita seus limites;
escolhe com consciência;
evita excessos;
O drink que combina com cada signo
age com empatia;
confia no tempo das coisas.
Nem tudo precisa ser resolvido agora mas tudo precisa ser sentido com honestidade.