Universo pede calma e envia mensagem clara aos signos na noite desta quarta (17 de dezembro)

Astrologia indica um dia de escuta interior e escolhas alinhadas ao que faz sentido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 23:23

Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A mensagem do céu para esta quarta-feira, 17 de dezembro, é clara: desacelere. O universo não exige respostas imediatas, mas pede presença, consciência e maturidade emocional.

O Sol em Sagitário ilumina verdades que talvez você já saiba, mas vinha evitando encarar. A Lua, sensível, pede acolhimento e discernimento.

Hoje, o crescimento acontece quando você:

respeita seus limites;

escolhe com consciência;

evita excessos;

age com empatia;

confia no tempo das coisas.