Universo pede calma e envia mensagem clara aos signos na noite desta quarta (17 de dezembro)

Astrologia indica um dia de escuta interior e escolhas alinhadas ao que faz sentido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 23:23

Signos e recado do universo
Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A mensagem do céu para esta quarta-feira, 17 de dezembro, é clara: desacelere. O universo não exige respostas imediatas, mas pede presença, consciência e maturidade emocional.

O Sol em Sagitário ilumina verdades que talvez você já saiba, mas vinha evitando encarar. A Lua, sensível, pede acolhimento e discernimento.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Hoje, o crescimento acontece quando você:

respeita seus limites;

escolhe com consciência;

evita excessos;

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

age com empatia;

confia no tempo das coisas.

Nem tudo precisa ser resolvido agora mas tudo precisa ser sentido com honestidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após um período de exaustão emocional, 4 signos finalmente voltam a ser eles mesmos hoje (17 de dezembro)

Fim de ano com dinheiro: a sorte financeira sorri para 3 signos hoje (17 de dezembro)

O dia de hoje (17 de dezembro) traz respostas práticas e avanços importantes para todos os signos

Carta O Sol no Tarot ilumina os signos e indica decisões importantes nesta quarta (17 de dezembro)

Dia 17 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

