Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (13) podem mudar sua sorte

​Com a Lua em Escorpião e o Sol em Capricórnio, o universo preparou uma combinação de estratégia e intuição

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:56

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

​Terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Para alguns, a data pode sugerir cautela, mas para os astros, o cenário é de pura oportunidade. Hoje, a Lua desliza para as águas profundas de Escorpião, criando uma ponte direta entre a nossa intuição e a capacidade de realizar grandes feitos.

​Sabe aquele "sentimento" de que algo vai acontecer? Pois é, o céu está conspirando para que a gente enxergue o que estava escondido, inclusive aquela sorte que parece tímida, mas está pronta para ser ativada. Enquanto Capricórnio nos dá o pé no chão para gerir o dinheiro, Escorpião traz a coragem de arriscar no alvo certo.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

​O dia pede que você mergulhe fundo nos seus negócios. Sabe aquele dinheiro que está parado ou aquela pendência burocrática? É hora de resolver. No amor, o clima esquenta. Nos jogos, confie no seu primeiro impulso. Números da sorte: 8, 26, 47

Touro (21/04 a 20/05)

​O foco hoje são as pessoas. Alguém próximo pode trazer uma dica valiosa ou uma ideia de investimento. Fique de olho nas parcerias, pois a sorte brilha através das conexões que você cultiva. Números da sorte: 2, 11, 35

Gêmeos (21/05 a 20/06)

É hora de fazer aquela "limpa". Organize sua rotina e elimine o que te atrasa. No trabalho, sua mente está cirúrgica para resolver problemas complexos. Use essa clareza para escolher suas dezenas. Números da sorte: 14, 23, 59

Câncer (21/06 a 22/07)

​A Lua em Escorpião é um presente para você. Sua criatividade está transbordando e seu magnetismo pessoal atrai coisas boas naturalmente. No amor e na sorte, siga o que o seu coração mandar sem medo. Números da sorte: 5, 19, 42

Leão (22/07 a 22/08)



​Hoje o seu castelo é o seu refúgio. Olhar para dentro e cuidar da família vai renovar suas energias. Uma intuição que nasce no silêncio da sua casa pode ser a chave para um ganho inesperado. Números da sorte: 10, 22, 38

Virgem (23/08 a 22/09)

​Sua capacidade de análise está em nível máximo. Nada passa despercebido pelos seus olhos hoje. Use essa mente afiada para estudar as probabilidades e fazer apostas bem fundamentadas. Números da sorte: 3, 27, 44

Libra (23/09 a 22/10)

​Hora de cuidar do que é seu. O céu favorece a organização financeira e a busca por estabilidade. Evite gastos por impulso, mas não ignore uma boa oportunidade de multiplicar seu patrimônio. Números da sorte: 7, 31, 50

Escorpião (23/10 a 21/11)

​A Lua está no seu signo e a energia é toda sua! Você está com o radar ligado e consegue sentir onde a sorte está escondida. É o momento de se posicionar e brilhar. Se for jogar, confie no seu poder pessoal.

​A Lua está no seu signo e a energia é toda sua! Você está com o radar ligado e consegue sentir onde a sorte está escondida. É o momento de se posicionar e brilhar. Se for jogar, confie no seu poder pessoal. ​Números da sorte: 1, 13, 60



Sagitário (22/11 a 21/12)

​O dia pede um pouco de recolhimento. Às vezes, a sorte chega quando paramos de fazer barulho. Ouça seus sonhos e preste atenção aos sinais do seu subconsciente; a resposta que você busca está no silêncio. Números da sorte: 9, 18, 55

Capricórnio (22/12 a 20/01)

​Com o Sol iluminando seu signo, você é o dono da estratégia. Hoje, um amigo ou aliado pode te dar o caminho das pedras para um sucesso financeiro. Socialize e esteja atento aos conselhos de quem você confia. Números da sorte: 4, 25, 41

Aquário (20/01 a 18/02)

​Suas ambições estão em alta e o reconhecimento profissional está batendo à porta. Mostre sua competência e mantenha a postura de vencedor. A sorte acompanha quem tem coragem de subir o próximo degrau. Números da sorte: 6, 20, 49

Peixes (20/02 a 20/03)

​Sua fé move montanhas hoje. O céu está em harmonia com seus sonhos mais altos, favorecendo viagens e novos conhecimentos. Acredite no impossível e deixe que sua intuição guie suas escolhas. Números da sorte: 12, 34, 58