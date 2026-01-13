Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (13) podem mudar sua sorte

​Com a Lua em Escorpião e o Sol em Capricórnio, o universo preparou uma combinação de estratégia e intuição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:56

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

​Terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Para alguns, a data pode sugerir cautela, mas para os astros, o cenário é de pura oportunidade. Hoje, a Lua desliza para as águas profundas de Escorpião, criando uma ponte direta entre a nossa intuição e a capacidade de realizar grandes feitos.

​Sabe aquele "sentimento" de que algo vai acontecer? Pois é, o céu está conspirando para que a gente enxergue o que estava escondido, inclusive aquela sorte que parece tímida, mas está pronta para ser ativada. Enquanto Capricórnio nos dá o pé no chão para gerir o dinheiro, Escorpião traz a coragem de arriscar no alvo certo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    ​O dia pede que você mergulhe fundo nos seus negócios. Sabe aquele dinheiro que está parado ou aquela pendência burocrática? É hora de resolver. No amor, o clima esquenta. Nos jogos, confie no seu primeiro impulso.
  • Números da sorte: 8, 26, 47

  • Touro (21/04 a 20/05)
    ​O foco hoje são as pessoas. Alguém próximo pode trazer uma dica valiosa ou uma ideia de investimento. Fique de olho nas parcerias, pois a sorte brilha através das conexões que você cultiva.
  • Números da sorte: 2, 11, 35

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    É hora de fazer aquela "limpa". Organize sua rotina e elimine o que te atrasa. No trabalho, sua mente está cirúrgica para resolver problemas complexos. Use essa clareza para escolher suas dezenas.
  • Números da sorte: 14, 23, 59

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    ​A Lua em Escorpião é um presente para você. Sua criatividade está transbordando e seu magnetismo pessoal atrai coisas boas naturalmente. No amor e na sorte, siga o que o seu coração mandar sem medo.
  • Números da sorte: 5, 19, 42

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • ​Hoje o seu castelo é o seu refúgio. Olhar para dentro e cuidar da família vai renovar suas energias. Uma intuição que nasce no silêncio da sua casa pode ser a chave para um ganho inesperado.
  • Números da sorte: 10, 22, 38

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    ​Sua capacidade de análise está em nível máximo. Nada passa despercebido pelos seus olhos hoje. Use essa mente afiada para estudar as probabilidades e fazer apostas bem fundamentadas.
  • Números da sorte: 3, 27, 44

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    ​Hora de cuidar do que é seu. O céu favorece a organização financeira e a busca por estabilidade. Evite gastos por impulso, mas não ignore uma boa oportunidade de multiplicar seu patrimônio.
  • Números da sorte: 7, 31, 50

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    ​A Lua está no seu signo e a energia é toda sua! Você está com o radar ligado e consegue sentir onde a sorte está escondida. É o momento de se posicionar e brilhar. Se for jogar, confie no seu poder pessoal.
  • ​Números da sorte: 1, 13, 60

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    ​O dia pede um pouco de recolhimento. Às vezes, a sorte chega quando paramos de fazer barulho. Ouça seus sonhos e preste atenção aos sinais do seu subconsciente; a resposta que você busca está no silêncio.
  • Números da sorte: 9, 18, 55

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    ​Com o Sol iluminando seu signo, você é o dono da estratégia. Hoje, um amigo ou aliado pode te dar o caminho das pedras para um sucesso financeiro. Socialize e esteja atento aos conselhos de quem você confia.
  • Números da sorte: 4, 25, 41

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    ​Suas ambições estão em alta e o reconhecimento profissional está batendo à porta. Mostre sua competência e mantenha a postura de vencedor. A sorte acompanha quem tem coragem de subir o próximo degrau.
  • Números da sorte: 6, 20, 49

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    ​Sua fé move montanhas hoje. O céu está em harmonia com seus sonhos mais altos, favorecendo viagens e novos conhecimentos. Acredite no impossível e deixe que sua intuição guie suas escolhas.
  • Números da sorte: 12, 34, 58

​Dica para hoje: O segredo desta terça é o silêncio. Não conte seus planos antes que eles deem frutos. Planeje no escuro para brilhar na luz!

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

