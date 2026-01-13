Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (13) podem mudar sua sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:56
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Para alguns, a data pode sugerir cautela, mas para os astros, o cenário é de pura oportunidade. Hoje, a Lua desliza para as águas profundas de Escorpião, criando uma ponte direta entre a nossa intuição e a capacidade de realizar grandes feitos.
Sabe aquele "sentimento" de que algo vai acontecer? Pois é, o céu está conspirando para que a gente enxergue o que estava escondido, inclusive aquela sorte que parece tímida, mas está pronta para ser ativada. Enquanto Capricórnio nos dá o pé no chão para gerir o dinheiro, Escorpião traz a coragem de arriscar no alvo certo.
Dica para hoje: O segredo desta terça é o silêncio. Não conte seus planos antes que eles deem frutos. Planeje no escuro para brilhar na luz!