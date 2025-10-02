Acesse sua conta
Abra o coração: mensagem do Anjo da Guarda é sobre rencontros inesperados e reconciliações neste 2 de outubro

As previsões apontam que este é um período em que o coração pede sinceridade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 00:01

Anjo da Guarda
Anjo da Guarda Crédito: Anjo da Guarda

No dia em que se celebra o Anjo da Guarda, as energias ganham um tom especial. A data, que simboliza proteção e cuidado espiritual, chega em 2025 acompanhada de uma movimentação astrológica que pode reabrir portas no campo afetivo. O céu indica possibilidade de reencontros inesperados, conversas que pareciam esquecidas e até reconciliações. É um momento em que lembranças voltam à tona e laços antigos podem ganhar novos significados.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

As previsões apontam que este é um período em que o coração pede sinceridade. Uma mensagem pode chegar de surpresa, um contato pode ser retomado ou até mesmo sentimentos guardados podem vir à tona. O Anjo da Guarda inspira coragem para lidar com o passado, trazendo clareza para expressar emoções e dissolver ressentimentos.

A reviravolta também pode ser interna. Não se trata apenas de reencontrar alguém, mas de rever a si mesmo. É dia de resgatar autoestima, curar feridas emocionais e se permitir sentir novamente. Muitas vezes, o reencontro mais transformador acontece dentro de nós, quando decidimos olhar com maturidade para histórias antigas e escolher um novo caminho.

Ainda assim, é importante agir com discernimento. Nem toda reaproximação será um recomeço, algumas servirão para encerrar capítulos de forma definitiva, com paz e compreensão. O essencial é respeitar os sinais e ouvir a voz interior, sabendo que o Anjo da Guarda estará presente para guiar cada passo.

Para fortalecer essa conexão espiritual, vale reservar alguns minutos em silêncio, acender uma vela branca e agradecer pela proteção recebida. Mentalizar luz sobre relações antigas ajuda a dissolver mágoas e abre espaço para que apenas o que é verdadeiro permaneça.

Neste 2 de outubro, a mensagem central é clara: reencontros podem transformar destinos, mas o maior deles começa no coração de cada um. É tempo de coragem para perdoar, reatar ou simplesmente seguir em frente com leveza, sabendo que o Anjo da Guarda ilumina os caminhos do amor e da vida.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

