ASTROLOGIA

Abra o coração: mensagem do Anjo da Guarda é sobre rencontros inesperados e reconciliações neste 2 de outubro

As previsões apontam que este é um período em que o coração pede sinceridade

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 00:01

Anjo da Guarda Crédito: Anjo da Guarda

No dia em que se celebra o Anjo da Guarda, as energias ganham um tom especial. A data, que simboliza proteção e cuidado espiritual, chega em 2025 acompanhada de uma movimentação astrológica que pode reabrir portas no campo afetivo. O céu indica possibilidade de reencontros inesperados, conversas que pareciam esquecidas e até reconciliações. É um momento em que lembranças voltam à tona e laços antigos podem ganhar novos significados.

Os signos no amor 1 de 12

As previsões apontam que este é um período em que o coração pede sinceridade. Uma mensagem pode chegar de surpresa, um contato pode ser retomado ou até mesmo sentimentos guardados podem vir à tona. O Anjo da Guarda inspira coragem para lidar com o passado, trazendo clareza para expressar emoções e dissolver ressentimentos.

A reviravolta também pode ser interna. Não se trata apenas de reencontrar alguém, mas de rever a si mesmo. É dia de resgatar autoestima, curar feridas emocionais e se permitir sentir novamente. Muitas vezes, o reencontro mais transformador acontece dentro de nós, quando decidimos olhar com maturidade para histórias antigas e escolher um novo caminho.

Ainda assim, é importante agir com discernimento. Nem toda reaproximação será um recomeço, algumas servirão para encerrar capítulos de forma definitiva, com paz e compreensão. O essencial é respeitar os sinais e ouvir a voz interior, sabendo que o Anjo da Guarda estará presente para guiar cada passo.

Para fortalecer essa conexão espiritual, vale reservar alguns minutos em silêncio, acender uma vela branca e agradecer pela proteção recebida. Mentalizar luz sobre relações antigas ajuda a dissolver mágoas e abre espaço para que apenas o que é verdadeiro permaneça.