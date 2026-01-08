​Adeus, drama! Lua em Virgem traz clareza e faz a vida de 4 signos finalmente andar nesta quinta (8 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:09
Se você sentiu que os últimos dias foram mais carregados emocionalmente, a boa notícia é que o clima muda nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. A Lua entra em Virgem e forma um aspecto harmônico com o Sol em Capricórnio, criando um cenário ideal para colocar a vida em ordem.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Essa combinação de signos de Terra tira o foco do drama e direciona a energia para soluções concretas. É um dia excelente para organizar rotina, cuidar da saúde, planejar o trabalho e resolver pendências que vinham sendo adiadas.
O drink que combina com cada signo
Nada acontece por impulso agora. O céu recompensa quem age com estratégia, paciência e atenção aos detalhes. Pequenas decisões tomadas hoje podem render resultados sólidos nas próximas semanas.