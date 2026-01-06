Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adeus dúvidas! Alguns signos recebem um 'empurrão' dos astros para avançar na carreira ainda hoje (6 de janeiro)

Sol em Capricórnio fortalece decisões de longo prazo; Lua em Leão pede protagonismo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:17

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

No campo profissional, esta terça-feira traz um recado claro: quem se posiciona com segurança sai na frente. O Sol em Capricórnio favorece planejamento, organização e escolhas sólidas. Já a Lua em Leão estimula visibilidade, liderança e reconhecimento.

Leia mais

Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (6) estão carregados de energia

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (6) estão carregados de energia

Imagem - Do Google à Netflix: conheça Nina Forlin, apontada como affair de Lucas Lima

Do Google à Netflix: conheça Nina Forlin, apontada como affair de Lucas Lima

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

É um bom dia para apresentar ideias, negociar, assumir responsabilidades e até repensar rumos financeiros. O risco está em agir por ego ou prometer mais do que pode cumprir.

Quem souber unir confiança com responsabilidade pode avançar bastante.

  • Dica astral: sucesso hoje depende menos de sorte e mais de postura.

Leia mais

Imagem - Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Imagem - 'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

Imagem - Hoje (6 de janeiro) marca uma virada energética para os signos; veja como aproveitar

Hoje (6 de janeiro) marca uma virada energética para os signos; veja como aproveitar

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

O melhor mês de 2026 para cada signo: veja qual será seu momento de virar o jogo

Depois de um 2025 difícil, o sucesso finalmente chega para esses 3 signos em 2026

Agora vai! 5 dicas para não errar e conseguir ter uma vida mais saudável em 2026

Quer ser aprovado em concurso em 2026? Veja 5 dicas para aumentar suas chances

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Resumo de 'Dona de Mim': Jaques reaparece e salva Davi em capítulo decisivo hoje (6 de janeiro)

Resumo de 'Dona de Mim': Jaques reaparece e salva Davi em capítulo decisivo hoje (6 de janeiro)
Imagem - Sedução em alta: Touro e Escorpião entram em semana de magnetismo intenso e despertarão desejo de forma intensa

Sedução em alta: Touro e Escorpião entram em semana de magnetismo intenso e despertarão desejo de forma intensa
Imagem - VEJA FOTOS: Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

VEJA FOTOS: Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

MAIS LIDAS

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
01

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Filha de major da PM é morta com sinais de espancamento: ‘É a maior dor do mundo’
02

Filha de major da PM é morta com sinais de espancamento: ‘É a maior dor do mundo’

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
03

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus