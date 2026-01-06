Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:17
No campo profissional, esta terça-feira traz um recado claro: quem se posiciona com segurança sai na frente. O Sol em Capricórnio favorece planejamento, organização e escolhas sólidas. Já a Lua em Leão estimula visibilidade, liderança e reconhecimento.
É um bom dia para apresentar ideias, negociar, assumir responsabilidades e até repensar rumos financeiros. O risco está em agir por ego ou prometer mais do que pode cumprir.
Quem souber unir confiança com responsabilidade pode avançar bastante.