ASTROLOGIA

Adeus dúvidas! Alguns signos recebem um 'empurrão' dos astros para avançar na carreira ainda hoje (6 de janeiro)

Sol em Capricórnio fortalece decisões de longo prazo; Lua em Leão pede protagonismo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:17

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

No campo profissional, esta terça-feira traz um recado claro: quem se posiciona com segurança sai na frente. O Sol em Capricórnio favorece planejamento, organização e escolhas sólidas. Já a Lua em Leão estimula visibilidade, liderança e reconhecimento.

É um bom dia para apresentar ideias, negociar, assumir responsabilidades e até repensar rumos financeiros. O risco está em agir por ego ou prometer mais do que pode cumprir.

Quem souber unir confiança com responsabilidade pode avançar bastante.