Dita surpreende na rádio e Ernesto é exposto em 'Êta Mundo Melhor!' nesta segunda (22)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) será rainha da rádio em Êta Mundo Melhor!  Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta segunda-feira (22) promete fortes emoções e momentos de pura tensão. Quando Zulma acredita que finalmente conseguiu afastar Dita de vez, a jovem surpreende a todos ao chegar à rádio e o que era para ser o fim acaba se tornando o início de uma grande virada.

A presença de Dita provoca revolta imediata em Zulma, Sandra, Olga e Ernesto, que veem seus planos ameaçados. Enquanto o clima esquenta nos bastidores, Lourival fica completamente encantado ao ouvir a voz da jovem, sinalizando que o talento dela pode falar mais alto do que qualquer armação.

A situação revolta Candinho, que não esconde a indignação diante da crueldade do vilão. Decidido a não deixar a injustiça passar em branco, ele promete revidar a maldade cometida contra Dita. E o golpe final da noite vem de forma pública: Lúcio desmascara Ernesto ao declarar, diante de todos, que ele mentiu e armou toda a situação.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

