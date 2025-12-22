NOVELA DAS 6

Dita surpreende na rádio e Ernesto é exposto em 'Êta Mundo Melhor!' nesta segunda (22)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) será rainha da rádio em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta segunda-feira (22) promete fortes emoções e momentos de pura tensão. Quando Zulma acredita que finalmente conseguiu afastar Dita de vez, a jovem surpreende a todos ao chegar à rádio e o que era para ser o fim acaba se tornando o início de uma grande virada.

A presença de Dita provoca revolta imediata em Zulma, Sandra, Olga e Ernesto, que veem seus planos ameaçados. Enquanto o clima esquenta nos bastidores, Lourival fica completamente encantado ao ouvir a voz da jovem, sinalizando que o talento dela pode falar mais alto do que qualquer armação.

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' 1 de 4

Sentindo-se acuado, Ernesto decide agir da forma mais baixa possível: assume o microfone da rádio e simula estar sendo agredido por Dita, numa tentativa desesperada de manchar a imagem da cantora. A farsa, no entanto, tem consequências graves. Ao ouvir a voz de Ernesto, Estela é tomada pelas lembranças do acidente que marcou sua vida e acaba passando mal, deixando Aladim em estado de alerta.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

A situação revolta Candinho, que não esconde a indignação diante da crueldade do vilão. Decidido a não deixar a injustiça passar em branco, ele promete revidar a maldade cometida contra Dita. E o golpe final da noite vem de forma pública: Lúcio desmascara Ernesto ao declarar, diante de todos, que ele mentiu e armou toda a situação.