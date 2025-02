ELIMINAÇÃO

Enquete BBB 25: Vitória Strada, Diogo e Vilma, quem deve ser eliminado no Paredão?

Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 00:33

Diogo, Vitória e Vilma formam sexto Paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

O sexto paredão do Big Brother Brasil 25 foi formado na noite deste domingo (23), com três concorrentes com risco iminente de eliminação: Vitória Strada, Diogo e Vilma. O líder da semana, João Pedro, escolheu os irmãos Diego e Daniele Hypolito, a atriz Vitória Strada, além de Aline e Camilla para uma possível indicação. Na Mira do Líder, Vitória foi escolhida para ir direto à berlinda. Já a casa decidiu, por meio de votação, que Camilla enfrentaria o paredão com sete votos. >

Durante o programa ao vivo de sábado (22), Diogo foi surpreendido ao atender o Big Fone, o que o colocou automaticamente no Paredão. Em seguida, ele indicou Thamiris para acompanhá-lo. A dinâmica do Poder Curinga também agitou a casa, com Camila utilizando o poder para salvar sua irmã da berlinda e colocar Dona Vilma no lugar dela.>

A semana foi marcada pela tensão do Sincerão, que trouxe mais desafios aos participantes. Durante o programa ao vivo da segunda-feira (17), eles foram desafiados a escolher plaquinhas que descreviam seus adversários, gerando atritos entre os brothers. As acusações de “hipocrisia” e “falsidade” marcaram as discussões, principalmente após Guilherme acusar Renata de “arregar” no jogo. “Não entendo como alguém no Big Brother joga voto fora”, disse ele.>

Além disso, a tradicional prova Bate-Volta também agitou a formação do paredão. Dona Vilma, Diogo e Camilla disputaram a chance de se salvar da eliminação e ganhar R$ 10 mil, mas apenas um conseguiu garantir mais uma semana na casa. Camilla, a vencedora da prova de memória se salvou da eliminação, finalizando a formação do paredão triplo.

>

Vote abaixo na enquete do CORREIO e escolha quem você acha que deve sair!>

A votação para eliminar um participante do Big Brother Brasil pode ser feita no site do Gshow. Com um sistema misto, os fãs podem votar várias vezes com sua conta Globo, enquanto o voto único, validado pelo CPF, permite apenas uma participação por pessoa. >

Como os participantes votaram :>

Com o poder coringa, Camilla trocou Thamiris por Dona Vilma no Paredão >

O anjo Guilherme imunizou Dona Delma>

O líder João Pedro indicou Vitória Strada para o Paredão>

Delma votou em Camilla>

Maike votou em Aline>

Gracyanne Barbosa votou em Renata>

Guilherme votou em Camilla>

Renata votou em Camilla>

Eva votou em Camilla >

João Gabriel votou em Aline>

Vilma votou em Camilla>

Vitória Strada votou em Maike>

Diogo votou em Camilla >

Daniele Hypolito votou em Maike>

Aline votou em Maike>

Camilla votou em Renata>

Diego Hypolito votou em Camilla>

Vinicius votou em Maike>