NOVELA DAS 6

Estela desiste do casamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:30

Estela (Larissa Manoela) em cena de Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta-feira, 24 de dezembro, de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções para quem acompanha a novela das 6 da TV Globo. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama entra em um momento decisivo.

Logo no início, Dita abre o coração para Lourival e admite que já não acredita em uma retomada de sua carreira, demonstrando frustração e cansaço diante dos obstáculos que enfrentou. Enquanto isso, Estela mostra que está disposta a seguir o que sente: ela afirma a Túlio que quer viver esse amor sem amarras, deixando claro que não pretende mais fingir felicidade.

Do outro lado da história, Candinho surpreende ao aceitar vender a fábrica para a Baronesa/Sandra, decisão que pode ter consequências graves. A dupla, inclusive, aguarda ansiosa pela assinatura do acordo. Paralelamente, Ernesto mente para Sandra ao afirmar que ajudou Zulma, reforçando o clima de desconfiança e jogo duplo que ronda os vilões.

Estela confidencia a Dita que desistirá do casamento com Celso, decidida a ficar com Túlio. Já Sônia tenta tranquilizar Quincas, garantindo que permanecer ao lado de Lauro é o melhor caminho para o futuro do bebê que espera.

Em meio a tantos conflitos, Zulma cria mais um obstáculo ao impedir que as crianças viajem com Candinho, enquanto Lourival revela a Lúcio que pretende apresentá-lo a uma cantora internacional, levantando expectativas e curiosidade.