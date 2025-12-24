Estela desiste do casamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:30
O capítulo desta quarta-feira, 24 de dezembro, de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções para quem acompanha a novela das 6 da TV Globo. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama entra em um momento decisivo.
Logo no início, Dita abre o coração para Lourival e admite que já não acredita em uma retomada de sua carreira, demonstrando frustração e cansaço diante dos obstáculos que enfrentou. Enquanto isso, Estela mostra que está disposta a seguir o que sente: ela afirma a Túlio que quer viver esse amor sem amarras, deixando claro que não pretende mais fingir felicidade.
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'
Do outro lado da história, Candinho surpreende ao aceitar vender a fábrica para a Baronesa/Sandra, decisão que pode ter consequências graves. A dupla, inclusive, aguarda ansiosa pela assinatura do acordo. Paralelamente, Ernesto mente para Sandra ao afirmar que ajudou Zulma, reforçando o clima de desconfiança e jogo duplo que ronda os vilões.
Estela confidencia a Dita que desistirá do casamento com Celso, decidida a ficar com Túlio. Já Sônia tenta tranquilizar Quincas, garantindo que permanecer ao lado de Lauro é o melhor caminho para o futuro do bebê que espera.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Em meio a tantos conflitos, Zulma cria mais um obstáculo ao impedir que as crianças viajem com Candinho, enquanto Lourival revela a Lúcio que pretende apresentá-lo a uma cantora internacional, levantando expectativas e curiosidade.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.