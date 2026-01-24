Revelação vem à tona após morte de Míriam em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:00
Estela vive um momento de dor e presta homenagens a Míriam, recebendo o apoio de todos ao seu redor. Já Anabela enfrenta um conflito interno: incomodada, ela sofre por não poder contar a verdade sobre Míriam, que na realidade era sua avó. O silêncio pesa, e a relação com Estela continua estremecida, a menina, inclusive, se recusa a chamá-la de mãe.
Enquanto isso, Asdrúbal perde a paciência com Sabiá ao descobrir que a certidão de batismo de Samir foi perdida. Em contraste, Zulma comemora com Zenaide a conquista de um documento decisivo: a oficialização da adoção de Samir por ela. O problema é que nem tudo sairá como o planejado.
Com a passagem de tempo, Candinho, Celso e Araújo celebram o avanço da reconstrução da fábrica, cheios de esperança. À distância, Sandra e Ernesto observam tudo, deixando claro que não desistiram de seus planos contra o protagonista.
Manoela faz uma confissão íntima a Lúcio, enquanto Estela discute com Túlio por causa de Celso. Lourival, por sua vez, vibra com o sucesso de Doris River, mas a alegria não é compartilhada por Candinho, que não gosta nada da ideia de Dita viajar com ele.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
O capítulo ainda reserva uma revelação inesperada: Margarida conta a Olímpia que é Adamo, mudando completamente a percepção da personagem sobre o passado. Para completar o clima de tensão, as crianças escondem o documento de adoção de Samir, e Zulma estranha o comportamento delas, começando a desconfiar de que algo não está certo.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.