Revelação vem à tona após morte de Míriam em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (24)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:00

Miriam (Leticia Sabatella) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

Estela vive um momento de dor e presta homenagens a Míriam, recebendo o apoio de todos ao seu redor. Já Anabela enfrenta um conflito interno: incomodada, ela sofre por não poder contar a verdade sobre Míriam, que na realidade era sua avó. O silêncio pesa, e a relação com Estela continua estremecida, a menina, inclusive, se recusa a chamá-la de mãe.

Enquanto isso, Asdrúbal perde a paciência com Sabiá ao descobrir que a certidão de batismo de Samir foi perdida. Em contraste, Zulma comemora com Zenaide a conquista de um documento decisivo: a oficialização da adoção de Samir por ela. O problema é que nem tudo sairá como o planejado.

Com a passagem de tempo, Candinho, Celso e Araújo celebram o avanço da reconstrução da fábrica, cheios de esperança. À distância, Sandra e Ernesto observam tudo, deixando claro que não desistiram de seus planos contra o protagonista.

Manoela faz uma confissão íntima a Lúcio, enquanto Estela discute com Túlio por causa de Celso. Lourival, por sua vez, vibra com o sucesso de Doris River, mas a alegria não é compartilhada por Candinho, que não gosta nada da ideia de Dita viajar com ele.

O capítulo ainda reserva uma revelação inesperada: Margarida conta a Olímpia que é Adamo, mudando completamente a percepção da personagem sobre o passado. Para completar o clima de tensão, as crianças escondem o documento de adoção de Samir, e Zulma estranha o comportamento delas, começando a desconfiar de que algo não está certo.