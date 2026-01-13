Acesse sua conta
Ricardinho não aguenta a pressão, aperta o botão e deixa o Quarto Branco do BBB 26

​Atleta foi alvo de críticas dos rivais após adotar estratégia de perturbação durante a noite

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:07

Ricardinho aperta o botão do Quarto Branco e desiste de vaga no BBB 26  Crédito: Reprodução/TV Globo

​Tocou a sirene e o sonho acabou! Na tarde desta terça-feira (13), o Quarto Branco do BBB 26 fez sua primeira vítima. O atleta Ricardinho não segurou a onda após mais de 12 horas de confinamento e apertou o temido botão vermelho, desistindo oficialmente da chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

​A saída de Ricardinho acontece após uma madrugada caótica e cheia de tensão. O participante tentou jogar agressivo: durante a noite, ele abriu latas de água propositalmente e fez barulho para impedir que os adversários dormissem. A tática "kamikaze", no entanto, parece ter custado caro ao seu próprio psicológico.

​Assim que o atleta deixou o recinto, o clima entre os sobreviventes foi um misto de alívio e análise de jogo. Matheus, representante do Sul, não teve papas na língua: "Ele cavou a própria cova. Nunca se atira contra um exército", disparou, referindo-se à postura isolada e provocativa de Ricardinho.

​Apesar da rivalidade, houve um momento de reflexão. Matheus completou dizendo que a atitude de reconhecer o limite foi válida: "Isso é aprendizado. Se você está mal psicologicamente, tem que expressar. O que ele fez agora é de homem pra caramba". Rafaella, do Nordeste, percebeu que a pose de durão era fachada: "Eu sabia que ele não estava bem, estava fingindo".

Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026

Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo

​Horas antes da desistência, a paciência dos confinados já tinha esgotado. Elisa (Sul) desabafou pela manhã: "Que raiva que me deu, acho que disse todos os palavrões ali". Ricardo (Centro-Oeste) concordou, apontando que Ricardinho se excluiu do grupo: "Você viu a gente tentando incluir o cara. Odeio isso, é feio".

​Com a desistência, a disputa pelas duas vagas no elenco oficial (Time Pipoca) fica ainda mais acirrada entre os oito restantes: Livia (Norte), Elisa e Matheus (Sul), Gabriela (Sudeste), Chaiany e Ricardo (Centro-Oeste), e Rafaella e Leandro (Nordeste).

​A regra é clara: os dois últimos que resistirem à pressão garantem o passaporte para o reality. Para Ricardinho, o jogo acabou antes mesmo de começar.

