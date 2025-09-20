NOVELA DAS 6

Sandra e Inês armam contra o Barão em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)

O capítulo encerra a semana com revelações, conspirações e decisões que podem mudar o destino dos personagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 05:00

Sandra (Flávia Alessandra) planeja morte do barão em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

No último capítulo da semana de Êta Mundo Melhor!, que vai ao ar neste sábado (20), o clima promete ser de pura tensão e surpresas. Quinzinho desperta e toma uma decisão firme: não permitirá a internação de Cunegundes, trazendo alívio e expectativa aos fãs da novela.

Enquanto isso, Sabiá denuncia Marilda, Aderbal e seu chefe por envolvimento no rapto de crianças, levando à prisão imediata dos três. A série de acontecimentos também envolve intrigas amorosas: Simbá inventa para Aladin que Anabela não quer mais saber dele, e Margarida informa a Dita que terá que deixar a pensão.

No campo dos segredos, Quinzinho revela a Cunegundes a existência do mapa das esmeraldas, surpreendendo ambos com a nova descoberta. Estela conhece Carmem, enquanto Lúcio confessa a Margarida que Haydée acredita ser sua filha. Além disso, Sandra e Inês tramam para se livrar do Barão, e Tobias pede que Francine vigie Sônia. Para encerrar a semana, Dita decide aceitar morar com Candinho, encerrando o capítulo com chave de ouro.