ASTROLOGIA

​Trabalho e disciplina: 5 signos entram em fase de colheita e resultados a partir desta quinta (8 de janeiro)

Lua em Virgem ativa produtividade e faz diferença para quem quer sair do lugar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:12

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quinta-feira chega com um recado claro do céu: é hora de arregaçar as mangas. Com a Lua em Virgem e o Sol em Capricórnio, dois signos ligados ao trabalho e à disciplina, o dia favorece quem assume responsabilidades e organiza prioridades.

Não é um momento de grandes discursos ou promessas vazias. O universo observa ações concretas, eficiência e comprometimento. Tarefas que exigem atenção aos detalhes fluem melhor, assim como revisões, planejamentos e ajustes financeiros.

Se você estava esperando motivação, ela vem através do progresso. Cada pequena conquista de hoje ajuda a construir algo maior para 2026.