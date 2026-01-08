​Trabalho e disciplina: 5 signos entram em fase de colheita e resultados a partir desta quinta (8 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:12
Esta quinta-feira chega com um recado claro do céu: é hora de arregaçar as mangas. Com a Lua em Virgem e o Sol em Capricórnio, dois signos ligados ao trabalho e à disciplina, o dia favorece quem assume responsabilidades e organiza prioridades.
Não é um momento de grandes discursos ou promessas vazias. O universo observa ações concretas, eficiência e comprometimento. Tarefas que exigem atenção aos detalhes fluem melhor, assim como revisões, planejamentos e ajustes financeiros.
Se você estava esperando motivação, ela vem através do progresso. Cada pequena conquista de hoje ajuda a construir algo maior para 2026.