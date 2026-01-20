ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (20) promete sorte inesperada

​O Sol acaba de entrar em Aquário e, com a Lua Nova no mesmo signo, o universo dá um "reset" na sorte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:30

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

​Se você estava sentindo a vida um pouco estagnada ou presa a regras antigas, pode respirar aliviado. Esta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, é um dos dias mais potentes do ano. O Sol se despede oficialmente da seriedade de Capricórnio e mergulha nas águas inovadoras de Aquário. Para melhorar, a Lua também entra na fase Nova, criando um verdadeiro portal para novos começos.

​É hora de desapegar do "sempre foi assim" e abraçar o futuro. Sabe aquela ideia maluca ou aquele palpite que surgiu do nada? Hoje, o universo privilegia o original, o inesperado e o coletivo. É um dia de mente aberta e bolso pronto para novidades.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

​O Sol ativa seu lado social. Projetos com amigos ou grupos ganham força total. No amor, aquela amizade colorida pode virar algo sério. Aposte no trabalho em equipe para colher lucros. Números da sorte: 11, 24, 47

Touro (21/04 a 20/05)

​Sua carreira está sob os holofotes. É o momento de inovar na sua área e mostrar que você sabe se modernizar. No amor, alinhe seus planos de futuro com o par. O sucesso vem pela autenticidade. Números da sorte: 8, 19, 53

Gêmeos (21/05 a 20/06)

​Com Sol e Lua em um signo de Ar como o seu, você está voando! Ótimo dia para estudos, viagens e para expandir a mente. O romance pede inteligência e boas conversas. Siga sua curiosidade. Números da sorte: 5, 31, 59

Câncer (21/06 a 22/07)

​Fase de transformações profundas. O dia favorece renegociar dívidas e mergulhar em curas internas. No amor, saia da rotina e tente algo novo na intimidade. A sorte vem de onde você menos espera. Números da sorte: 13, 22, 40

Leão (22/07 a 22/08)



​O foco agora são as parcerias. O Sol no seu signo oposto pede que você compartilhe o brilho com os outros. No amor, dê liberdade para receber o mesmo. Sociedades estão muito favorecidas. Números da sorte: 7, 20, 44

Virgem (23/08 a 22/09)

​Dia de dar um "upgrade" na rotina. Use a tecnologia a seu favor no trabalho. Se quer mudar hábitos de saúde, a hora é agora. A eficiência inovadora será sua maior aliada hoje. Números da sorte: 6, 14, 38

Libra (23/09 a 22/10)

​​A sorte está do seu lado! O Sol ilumina seu setor de prazer e criatividade. Sinta-se livre para ser você mesmo e brilhar. No amor, seu magnetismo está imbatível. Dia ótimo para sorteios. Números da sorte: 3, 11, 25

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua casa e família ganham atenção. É um bom momento para modernizar seu lar ou resolver pendências antigas com uma mentalidade nova. No trabalho, o home office pode render mais frutos. ​Números da sorte: 4, 18, 52



Sagitário (22/11 a 21/12)

​Sua comunicação está rápida e original. Dia excelente para vendas, marketing e para falar suas verdades. O amor hoje acontece através da troca de ideias. Fique atento aos sinais nos seus trajetos. Números da sorte: 9, 27, 41

Capricórnio (22/12 a 20/01)

​O Sol sai do seu signo e foca no seu bolso. É hora de pensar em novas fontes de renda e valorizar seus talentos de um jeito moderno. No amor, dê espaço ao parceiro e evite o controle. Números da sorte: 10, 33, 49

Aquário (20/01 a 18/02)

​Parabéns, aquariano! O Sol e a Lua se encontram no seu signo para marcar o seu renascimento. O mundo está pronto para suas ideias geniais. Inicie seus projetos pessoais com toda força. Números da sorte: 1, 15, 60

Peixes (20/02 a 20/03)

​Momento de introspecção e encerramento de ciclos. Enquanto o mundo lá fora corre, você deve buscar o seu centro. No amor, prefira o sigilo. Atuar nos bastidores trará mais resultados agora. Números da sorte: 12, 28, 55