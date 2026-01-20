Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (20) promete sorte inesperada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:30
Se você estava sentindo a vida um pouco estagnada ou presa a regras antigas, pode respirar aliviado. Esta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, é um dos dias mais potentes do ano. O Sol se despede oficialmente da seriedade de Capricórnio e mergulha nas águas inovadoras de Aquário. Para melhorar, a Lua também entra na fase Nova, criando um verdadeiro portal para novos começos.
É hora de desapegar do "sempre foi assim" e abraçar o futuro. Sabe aquela ideia maluca ou aquele palpite que surgiu do nada? Hoje, o universo privilegia o original, o inesperado e o coletivo. É um dia de mente aberta e bolso pronto para novidades.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Dica para hoje: Aquário rege o inesperado. Nesta terça, não tenha medo de mudar de ideia ou de tentar um caminho diferente. A sorte hoje sorri para os ousados e para quem pensa no futuro.