Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (20) promete sorte inesperada

​O Sol acaba de entrar em Aquário e, com a Lua Nova no mesmo signo, o universo dá um "reset" na sorte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:30

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

​Se você estava sentindo a vida um pouco estagnada ou presa a regras antigas, pode respirar aliviado. Esta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, é um dos dias mais potentes do ano. O Sol se despede oficialmente da seriedade de Capricórnio e mergulha nas águas inovadoras de Aquário. Para melhorar, a Lua também entra na fase Nova, criando um verdadeiro portal para novos começos.

​É hora de desapegar do "sempre foi assim" e abraçar o futuro. Sabe aquela ideia maluca ou aquele palpite que surgiu do nada? Hoje, o universo privilegia o original, o inesperado e o coletivo. É um dia de mente aberta e bolso pronto para novidades.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    ​O Sol ativa seu lado social. Projetos com amigos ou grupos ganham força total. No amor, aquela amizade colorida pode virar algo sério. Aposte no trabalho em equipe para colher lucros.
  • Números da sorte: 11, 24, 47

  • Touro (21/04 a 20/05)
    ​Sua carreira está sob os holofotes. É o momento de inovar na sua área e mostrar que você sabe se modernizar. No amor, alinhe seus planos de futuro com o par. O sucesso vem pela autenticidade.
  • Números da sorte: 8, 19, 53

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    ​Com Sol e Lua em um signo de Ar como o seu, você está voando! Ótimo dia para estudos, viagens e para expandir a mente. O romance pede inteligência e boas conversas. Siga sua curiosidade.
  • Números da sorte: 5, 31, 59

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    ​Fase de transformações profundas. O dia favorece renegociar dívidas e mergulhar em curas internas. No amor, saia da rotina e tente algo novo na intimidade. A sorte vem de onde você menos espera.
  • Números da sorte: 13, 22, 40

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • ​O foco agora são as parcerias. O Sol no seu signo oposto pede que você compartilhe o brilho com os outros. No amor, dê liberdade para receber o mesmo. Sociedades estão muito favorecidas.
  • Números da sorte: 7, 20, 44

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    ​Dia de dar um "upgrade" na rotina. Use a tecnologia a seu favor no trabalho. Se quer mudar hábitos de saúde, a hora é agora. A eficiência inovadora será sua maior aliada hoje.
  • Números da sorte: 6, 14, 38

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
LEIA MAIS SOBRE O CASO

  • Libra (23/09 a 22/10)
    ​​A sorte está do seu lado! O Sol ilumina seu setor de prazer e criatividade. Sinta-se livre para ser você mesmo e brilhar. No amor, seu magnetismo está imbatível. Dia ótimo para sorteios.
  • Números da sorte: 3, 11, 25

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sua casa e família ganham atenção. É um bom momento para modernizar seu lar ou resolver pendências antigas com uma mentalidade nova. No trabalho, o home office pode render mais frutos.
  • ​Números da sorte: 4, 18, 52

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    ​Sua comunicação está rápida e original. Dia excelente para vendas, marketing e para falar suas verdades. O amor hoje acontece através da troca de ideias. Fique atento aos sinais nos seus trajetos.
  • Números da sorte: 9, 27, 41

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio (22/12 a 20/01)

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    ​O Sol sai do seu signo e foca no seu bolso. É hora de pensar em novas fontes de renda e valorizar seus talentos de um jeito moderno. No amor, dê espaço ao parceiro e evite o controle.
  • Números da sorte: 10, 33, 49

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    ​Parabéns, aquariano! O Sol e a Lua se encontram no seu signo para marcar o seu renascimento. O mundo está pronto para suas ideias geniais. Inicie seus projetos pessoais com toda força.
  • Números da sorte: 1, 15, 60

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    ​Momento de introspecção e encerramento de ciclos. Enquanto o mundo lá fora corre, você deve buscar o seu centro. No amor, prefira o sigilo. Atuar nos bastidores trará mais resultados agora.
  • Números da sorte: 12, 28, 55

​Dica para hoje: Aquário rege o inesperado. Nesta terça, não tenha medo de mudar de ideia ou de tentar um caminho diferente. A sorte hoje sorri para os ousados e para quem pensa no futuro.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

